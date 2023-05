Abuelita tuvo un cuarto cerrado por más de 20 años: encuentran "aterrador secreto" al abrirlo

En TikTok se han posteado videos que causan miedo en los internautas, como la joven que grabó los rugidos que salían del piso de su casa o aquella que mostró la actividad paranormal que habitaba en su casa.

Jóvenes abren un cuarto escondido tras 20 años y el video se hace viral en TikTok

Ahora el que está rompiendo Internet, es uno publicado por la usuaria @dayannefloresa quien reveló un secreto que escondía la casa de su abuelita.

"Fue el cuarto de mi bisabuelita y cuando falleció se cerró y nunca lo volvieron a abrir", es parte de texto que acompañó el clip.



De acuerdo a su material ella junto a un familiar suyo, decidieron abrir la puerta de un cuarto que estuvo cerrado por más de 20 años para saber qué había adentro.

Lo que hicieron primero fue despejar el área y tratar de empujar la entrada de madera, pero esto no funcionó.

Entonces, se percataron de que había un lazo amarrado por dentro, el cual al jalarlo hizo que por fin pudieran ver lo que escondía.

Si bien en este video de poco segundos no se mostró el interior, la curiosidad de las personas fue tanta que alcanzó a ser visto 24 millones de veces y los internautas se sintieron molestos porque los dejaron con la historia inconclusa.

"Qué rabia cuando dejan el chisme a medias", "Nos toca esperar otros 20 años más para la segunda parte", "Odio estos videos que se cortan, siento que perdí mi tiempo y no me enteré de nada", "Nos tocó abrir este cuarto… *No abren el cuarto*", "A mí me da miedo abrir las cosas antiguas pero por miedo a un insecto o ratas" y "Parece que no ven las películas, no lo abran", es la manera en que se expresaron.



Sin embargo, la tiktoker complació a todos exhibiendo la segunda parte, donde sí se revela lo que hay interior del cuarto después de abrirlo.

Resulta que en este espacio habían muchas figuras religiosas en diversas repisas, las cuales daban una vibra extraña al lugar.

Además, también se encontraban diversos objetos amontonados, los cuales prometieron sacar para remodelar el área y volver a usarlo para que no quede en el olvido.

El aspecto del lugar levantó muchas dudas, pues en TikTok se comentó que se veía "demasiado limpio" para haber estado más de 20 años cerrado y acusaron a la joven de montar todo para generar likes, lo cual al final de cuentas sí funcionó.

"Demasiado limpio sin polvo para llevar 20 años bien fake", "20 años sin abrir y no tiene telarañas y esta limpio, no creo", "¿Esas figuras religiosas no se cayeron con los temblores que han habido en los últimos años? para mi que ya lo habían abierto antes", "No les creo que no abrieron ese cuarto antes", "La falta de polvo me hace dudar", fueron otros puntos de vista.



Por último, algunos usuarios más observadores se percataron que las figuras tenían los ojos de color negro y expresaron que eso significaría que fueron utilizadas para algún ritual de brujería.

¿Tú que piensas de esta historia? Dinos en los comentarios.

