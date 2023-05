Perrito es entrenado para proteger la joyería de su amo: decepcionó a todos durante un asalto

Los perros además de ser excelentes mascotas también pueden ser héroes sin capa, ya que en redes sociales se han dado a conocer diversos casos en los que estos animales salvan el día, como aquel que ayudó a un niño de 4 años tras perderse en el bosque o el que evitó que una niña sufriera un secuestro.

Sin embargo, este no fue el caso de Lucky, un perrito husky que actuó de la manera más inesperada cuando su dueño estaba en "problemas", te contamos.





¿Te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas? No te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Joven finje asalto en su joyería para poner a prueba a su perro y el video se hace viral

Worawut Lomwanawong es un hombre que tiene su propia joyería en la ciudad tailandesa de Chiang Mai y, para sentirse protegido, decidió entrenar a mascota con el fin de que reaccionara en modo defensivo en caso de que el establecimiento fuera blanco de un robo.

Tras semanas de adiestramiento pensó que el animal ya estaba listo para actuar ante dicha situación y con el fin de comprobarlo, lo puso a prueba montando una escena de asalto falsa.

A finales de febrero fue cuando el dueño del animal puso en marcha su plan e hizo que un hombre se acercara al mostrador de la tienda y le apuntara con una réplica de un arma.



El joyero esperaba que Lucky hiciera lo que le había enseñado, pero para su sorpresa, él estaba plácidamente dormido en la entrada de la tienda.

Aunque lo llamó por su nombre para que reaccionara y le gruñera al "ladrón", Lucky lo ignoró por completo y siguió descansando, dejando que el maleante se llevará una supuesta bolsa con dinero.

Todo esto resultó gracioso para el joyero, pues entendió que a pesar de su esfuerzo porque su perro protegiera el lugar, probablemente no lo lograría porque su mayor pasión es dormir.

"Me acabo de dar cuenta de que Lucky tiene diferentes prioridades. Le gusta más dormir que vigilar nuestra tienda. 'He intentado enseñarle qué hacer en casos como este, pero se durmió durante nuestra simulación", fue una de las declaraciones que dio ante un medio local.



El joven dejó en claro que a pesar del ejercicio fallido, aún quiere mucho a Lucky y que él lo acompañe en su joyería, porque cree que le da suerte.

"Lo llamé Lucky porque me trae suerte. Tal vez ese sea su propósito, hacer felices a todos los que lo rodean y no vigilar las tiendas".



El video donde el can está dormido en medio del "asalto" se viralizó en redes y llegó a ser visto por millones de personas alrededor del mundo, dejando diversos comentarios al respecto.

"Era su hora de dormir, obviamente no le hubiera importando que su dueño fuera asaltado", "Habrá dicho el perro: 'Mientras me dejan dormir, que se lleven hasta al dueño'", "¿Cómo se les ocurre atracar en la hora de la siesta de firulais?", "Es que el perro no es tonto, ya sabía que era una actuación" o "Aquí realmente se ve que le importa más dormir que cuidar a su dueño jaja", es la manera en que se expresaron.



En el video de arriba puedes ver el video que hizo una estrella a Lucky por su manera de ignorar la prueba impuesta por su amo.

¿Ya habías visto este clip? Dinos en los comentarios.

Puedes ver también: