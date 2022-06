5 vestidos con tristes historias detrás: desde la hija del príncipe Harry hasta Marilyn Moroe

Marilyn Monroe

El nombre de Marilyn Monroe volvió a ser tendencia este 2022 gracias a Kim Kardashian, quien para la Met Gala de este año utilizó el icónico vestido de la actriz, el cual era entallado y tenía más de 2500 cristales swarovski.

La pieza fue creada exclusivamente para la famosa por el diseñador Jean Louis y la portó con mucha elegancia el 19 de mayo de 1962; día en el que Marilyn cantó 'Happy Birthday' para el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en su cumpleaños 45.

Resulta que el apantallante vestido no reflejaba felicidad como se pensó, debido a que Marilyn pasaba por un duro momento en su carrera donde se presume abusaba de sustancias nocivas a causa de la depresión y ansiedad.

Esto fue causado tras haber tenido amoríos con el mismísimo John F. Kennedy y su hermano Bobby, lo cual le envolvió en una serie de escándalos que tuvieron como consecuencia que ambos cortaran comunicación con ella y que recibiera amenazas de manera constante.



Para el momento del cumpleaños del ex presidente había mucha tensión en el Madison Square Garden, lugar donde se llevó el festejo; muchas personas importantes no la querían en ese lugar, incluyendo políticos y productores de cine.

Poco menos de tres meses después, se encontró a Marilyn Monroe muerta en su propia casa a los 36 años y, de acuerdo al informe forense, esto ocurrió a causa de una sobredosis, pese a que existen teorías conspirativas que plantean que su muerte no fue accidental.

Princesa Diana

Una de las royals más populares del mundo es la princesa Diana gracias a su sencillez, estilo de moda y carisma que mostró durante su unión a la casa real inglesa.

Su vida no fue precisamente un cuento de hadas y, aunque sufrió una traición por parte de su esposo cuando ya estaban casados, ella mostró su desdicha en más de una ocasión.

El 29 de julio de 1981 ambos unieron sus vidas en una gran ceremonia que fue televisada de manera mundial y la princesa lució uno de los vestidos de novia más recordados, que fue diseñado por Elizabeth y David Emanuel.

Dicha prenda que era perfecta para la ocasión resultó tener un mensaje escondido, pues no significaba alegría sino pena.

Aun cuando LadyDi aceptó casarse con el príncipe Carlos, ella ya sabía que su prometido no la amaba con plenitud y que todavía sentía algo por su ex pareja Camilla Parker Bowles, que terminó asistiendo a la ceremonia.

Y si bien todos aclamaban la belleza de la princesa Diana ella no se sentía completamente feliz, haciendo que su vestido también tenga una historia triste.

Jackie Kennedy

Jacqueline Lee Kennedy Onassis fue una de las primeras damas de los Estados Unidos, gracias a su matrimonio con el presidente John F. Kennedy, que se realizó en 1953.

Como era de esperarse, su boda fue una de las más comentadas del año, y por supuesto el vestido debía dejar impactado a los invitados, pero ella deseaba otra cosa distinta.

La ex primera dama deseaba un diseño minimalista y, de acuerdo a la revista 'Time', esto no ocurrió por una imposición familiar, así que ellos fueron quienes escogieron cómo debía verse aquel día.



Este no fue el único vestido que resultó tener un significado doloroso para Jackie, ya que el 22 de noviembre de 1963 tras dar un paseo presidencial en automóvil, su esposo, el presidente Kennedy fue asesinado tras recibir diversos impactos de bala cerca de la plaza Dealey ubicada en Texas, Estados Unidos.

Aquel día la famosa mujer e ícono de la moda portó un traje rosa de dos piezas de la marca Channel, el cual se rumora fue guardado por el gobierno y aún conserva las manchas de sangre del presidente Kennedy que lograron derramarse en la prenda.

Lilibet Diana

El pasado 6 de junio el mundo por fin conoció a la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry, Lilibeth Diana.

La pequeña que estuvo en el anonimato por mucho tiempo por fin fue mostrada al mundo gracias a una fotografía que celebró su primer año de vida.

En la imágen se puede ver a la pequeña con un vestido azul muy al estilo veraniego, éste tiene una historia triste para el mundo de la moda.

Tras la publicación de la foto, muchas personas se preguntaron quién era la persona o marca que había hecho la prenda, dado que deseaban adquirir una igual.



Quien creó el modelo fue la diseñadora de California, Isabel Garretón y ella misma explicó que era imposible que más personas pudieran comprar la pieza porque la tienda cerraría sus puertas tras 30 años.

En un comunicado en redes sociales, Garretón anunció que se está llevando una gran venta de liquidación puesto que su marca no logró sobrevivir a la pandemia de COVID-19'.

"El próximo mes cerraremos Isabel Garretón, Inc., la empresa que fundé hace más de 30 años con un objetivo en mente: brindar una oportunidad de trabajo digna a mujeres desfavorecidas a través del desarrollo de una colección de artículos para niños finamente diseñados y elaborados. Consideramos ofertas, pero decidimos no vender la marca porque es mi nombre y ninguna parte interesada me convenció de que continuarían con el enfoque de fabricación ética que ha definido quiénes somos".