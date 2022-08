Mijares y sus "zapatos de pezuña" de casi mil dólares desataron críticas en Internet

Lucero y Mijares han demostrado que un divorcio no significa que un vínculo se rompa por completo. Más allá que el amor romántico ya no es parte de su relación, su amistad y cercanía se mantiene latente, lo cual permite no sólo que tengan una excelente interacción en pro de su hija Lucerito, sino que también puedan trabajar y cantar juntos.