Vecino llama a la policía quejándose de fiesta mexicana y pide que la terminen: oficial se queda a comer pozole

Las familias mexicanas son expertas en hacer reuniones épicas las cuales incluyen mucha música, baile y por supuesto comida deliciosa, no obstante, esto puede resultar 'molesto' para algunas personas que harían todo lo posible para detenerlas, como la siguiente persona que llamó a la policía con dicho propósito, pero no dio resultado.

Policía es enviado para finalizar fiesta debido a una queja y terminó cenando pozole

Todo comenzó cuando la usuaria @izzco85, quien radica en Estados Unidos, publicó un video en TikTok mostrando lo bien que se la estaba pasando junto a sus familiares 'mexas' en una reunión realizada en el jardín de su hogar, pero al parecer esto no le agradó a su vecino.

Resulta que el hombre decidió hacer algo al respecto y no tardó en llamar a la policía para pedir que terminara la fiesta.

Para su mala suerte las cosas no estuvieron a su favor, pues al llegar el oficial a inspeccionar la reunión notó que el volúmen de la música era adecuado y no había un motivo para detenerla.

Lo divertido de la situación es que el agente no se retiró del lugar de inmediato, pues las personas lo invitaron a quedarse a comer pozole y aceptó con gusto.



De acuerdo al texto que acompañó el clip de un minuto, antes de retirarse el oficial les dijo que incluso podrían subir el volumen de la música si así lo deseaban, lo cual emocionó a todos los presentes.

Así reaccionaron usuarios de TikTok al video

El material publicado el pasado 7 de septiembre terminó haciéndose viral con más de medio millón de vistas. Dentro de la sección de comentarios, las personas comentaron que al final el policía cayó "rendido" ante la comida mexicana.

"Es que nadie se resiste a nuestra comida mexicana", "Hasta los policías de Estados Unidos aman nuestra comida mexicana", "Nadie se resiste a un buen pozole", "Es que el policía fue a cenar no por la queja", "Los policías se pelean por atender estás llamadas jaja (por comida mexicana)", "Pudo más el pozole que la justicia", "Amo estos videos donde los vecinos ardidos no consiguen nada", "Qué agradable sujeto" o "Adoro los finales felices como este", resultaron ser algunos de ellos.



Una gran parte de usuarios también se burlaron del vecino que llamó a la policía, debido a que su plan para acabar con la fiesta mexicana no funcionó.

Por último, en su mayoría mujeres señalaron lo atractivo que era el policía y apuntaron la "buena suerte" que tuvieron los asistentes a la fiesta porque pudieron admirar su galanura.

"Ok, pero el policía es muy guapo ¿no?", "Me hubiera gustado ir a esa fiesta", "Oye amiga ¿en dónde fue tu fiesta? me lo pidieron para una tarea jaja", "Muy guapo el oficial", "¿Por qué nadie habla de lo lindo que era el poli?", "Enamorada quedé", "Yo quiero uno de esos", "Ojalá a la otra fiesta también le caiga y lo grabas mejor", "Yo prefiero quedarme con el policía que con el pozole la verdad, no me juzguen" y "Muy bello el poli", fueron otras respuestas.



La tiktoker no explicó si el vecino se fue a quejar por el ruido o simplemente se resignó a que la fiesta siguiera su curso.

¿Qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

