'100 mexicanos dijeron': Familia divierte a TikTok con su propia versión del famoso programa

La televisión mexicana ha tenido diversos programas que todavía son recordados como 'En familia con Chabelo' o '100 mexicanos dijeron', el cual estuvo conducido por Marco Antonio Regil.

En el show, familias e incluso los famosos, competían para responder preguntas sobre temas populares que previamente se habían hecho a 100 mexicanos y así obtener la oportunidad de ganar un fabuloso premio.

En video, familia juega a '100 mexicanos dijeron' y se hace viral en TikTok

No obstante la tiktoker Nancy Alanís (@nancymares04) reveló que su hermana tuvo una gran idea, y esa fue que en lugar preguntas generales éstas serían enfocadas únicamente en su abuelita, por ejemplo cuál era la comida que siempre iban a encontrar en su casa o la frase que más repetía la señora.

Fue así que la joven armó equipos en su juego llamado '100 mares dijeron' donde al inicio de cada ronda los participantes debían presionar un botón con el fin de juntar más puntos tratando de descubrir todas las respuestas.

Lo más divertido de todo es que en una televisión se encontraba el tablero y funcionaba exactamente como el que se vio en la pantalla chica.



Todos los presentes se mostraron muy divertidos con la dinámica, tanto que las risas y las "peleas" por oprimir primero el botón se volvieron cada vez más frecuentes.

Al finalizar el juego la hermana de la tiktoker se llevó las palmas porque todos se sintieron como si realmente estuvieran jugando a '100 mexicanos dijeron' frente a una audiencia.

El clip que fue publicado a mediados del mes de julio llamó inmediatamente la atención obteniendo 1.6 millones de vistas. Además, en los comentarios las personas no escondieron su deseo de replicar el juego con sus familias y felicitaron a chica, pues al parecer preparó todo en Power Point.

"Solo quiero ser uno de ellos", "Me di cuenta de lo mucho que quería una familia unida", "A eso le llamo yo saber utilizar PowerPoint", "Es una demostración del amor hacia tu abuelita, que hermoso", "Yo quiero esa familia", "Qué padrísimo, es buen detalle y diversión para toda la familia", "Qué ganas de jugar esto con mi familia", "Wow no sabía que se podía hacer algo así en Power Point", "Súper cool, me encantó", es la manera en que se expresaron.

La tiktoker reveló que las personas le pagan por personalizar su propio juego de '100 mexicanos dijeron'

De hecho, las peticiones que recibió la tiktoker para que mostrara un tutorial de cómo lo logró fueron tantas que se animó a compartir paso a paso lo que hizo y hasta hizo pública la plantilla, para quienes accedan a ella puedan descargarla y modificarla con la información que deseen.



En un tercer video Nancy reveló que aún después de compartir el turorial diversas personas le pidieron personalmente a ella y a su hermana si podían hacer el juego personalizado a cambio de dinero, debido a que no tenían tiempo te hacerlo por sí mismas, a lo cual accedió y al parecer ahora gracias a su video viral de TikTok nació una nueva oportunidad de ganar dinero.

"Una persona me mandó mensaje hoy y me preguntó "¿A dónde te deposito? lo quiero para hoy porque lo voy a usar mañana". Me mandó todas las preguntas que quería y ya se lo personalizamos. Obviamente el título cambia y el emoji también, entonces cerramos el trato rapidísimo, no vamos a cobrar mucho, si les interesa pueden mandar mensaje aquí al TikTok", fue su declaración.



