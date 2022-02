Critican a una "mamá fit" por recoger a sus hijos con "ropa sexy": Internet la defendió así

El 2 de febrero de 2022, la modelo y fisicoculturista de Bolivia, fue tendencia en redes sociales luego de que se hiciera viral un video suyo.

En él, aparecía bajando de un auto junto a su hijo, a quien toma de la mano y carga su mochila para dirigirse a la puerta de la institución.

Una mamá que llevaba a su hijo al mismo plantel, fue la que grabó el momento y exhibió que lleva “ropa inapropiada”, despertando el enojo de muchos internautas.

Sin embargo, hubo usuarios que la defendieron y mencionaron la admiración que le tienen.

Vanessa Medina rompió el silencio y agradeció a sus fans

Ante tal revuelo y popularidad, agradeció por medio de su cuenta de Facebook a los usuarios que la apoyaron desde un inicio, aun sin conocerla.

“Quería manifestarme mediante este post dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante mensajitos, muestras de cariño y aprecio con palabras tan lindas, defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona, que esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito”, escribió Vanessa.



Además, dijo que los planes de la mamá que la expuso en internet no logró su cometido, pero no le tomó demasiada importancia.

Ella prefirió enfocarse en agradecer a su familia y amigos por sus palabras positivas.

“Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad, supe que hay más personas buenas, empáticas y con amor en sus corazones”, expresó la abogada.



Finalmente, hizo saber que es una mamá muy dedicada a su hijo y una persona que no se mete con nadie; eso sí, muy disciplinada con su cuerpo, no sólo para lucir bien, igual por su bienestar.

“Soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo, y no le hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores. Gracias por brindarme tanto apoyo, soy feliz al saber que en Bolivia hay mucha gente con corazón divino. Gracias amigos por su apoyo moral. Los quiero mucho”, finalizó Medina.

Usuarios le muestran su apoyo

En los comentarios de su publicación que, ya generó más de 22 mil me gusta, muchos internautas le hicieron saber la admiración que le tienen por ser una “super mamá” que se ha esforzado por cuidar de su hijo.

“Divina. Hay que admirar el esfuerzo y dedicación que le das a tu cuerpo y a tu hijo al mismo tiempo, la gente habla de envidiosa! Sigue adelante”, “Mami fit y hermosa, querida amiga. Te aplaudo, te felicito y te admiro. Estás hermosa como siempre al igual que tú corazón! SOS completa! ¡No cambies nunca y brilla más fuerte! Te quiero muchísimo” y “Todas te apoyamos, eres una mujer muy linda y a algunas personas les genera envidia”, etc.

También, salió a defenderla su hermana, Sarah Medina, con un par de fotografías, la primera es de ambas muy divertidas, mientras que la segunda es Vanessa presumiendo su figura.

“Sólo puedo decir que todo en la vida vuelve.... Al que actúa con maldad , tarde o temprano asume las consecuencias de sus actos. Sabías que la ropa no te hace mejor o peor persona, lo que llevas dentro en el corazón, tus valores y tus actos si te definen en realidad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí mi hermana dignamente lleva a su hijo, mi ahijado al colegio, prioriza su hijo, ama la vida sana, el deporte, y es bellanga. ¿Algo más querés saber?”, expresó en Facebook.

¿Quién es Vanessa Medina?

De acuerdo a su cuenta de Instagram en la que cuenta con más de 84 mil seguidores, es una mujer que es fisicoculturista, abogada y modelo fitness.

Le gusta tomarse muchas 'selfies' y mostrar el cuerpo que mantiene gracias al ejercicio que realiza.

Es amante de los autos y ha asistido a varias exposiciones, disfruta del mar y el deporte.