Coreanos bailan música mexicana en TikTok y causan furor: te explicamos por qué lo hacen

Coreanos bailan al ritmo de los Kumbia Kings y 'Alebrijes y Rebujos' en nuevo trend de TikTok

Una que ahora está causando tanto confusión como diversión en la red social es aquella donde los tiktokers coreanos eligen reconocidas canciones mexicanas para bailarlas frente a la cámara.

Si bien, esta tendencia nació a finales de 2022 al parecer volvió a resurgir gracias a la cuenta @choi_hwan2, la cual se ha dedicado a postear en los últimos días una gran cantidad de clips en los que personas jóvenes hacen increíbles pasos de baile.

La selección de pistas musicales es lo curioso, pues acompañan sus movimientos con canciones originarias de México que fueron lanzadas hace varias décadas.

Por ejemplo, en un video se puede ver a dos personas bailando con el intro de la telenovela 'Alebrijes y Rebujos' la cual puedes ver en ViX.

Como consecuencia aquellos que radican en dicho país latino y dieron con el material en su mayoría estaban desconcertados, pues desconocen cómo es que en Corea del Sur se hizo conocida esta canción o por qué la utilizan en sus bailes.

"Me la estoy pasando bien raro, banda", "¿De dónde están sacando estas canciones? ¿cómo dieron con ellas?", "¿Mi infancia llegando a Corea? qué alguien me explique lo que está pasando", "Creo que llegué a otra dimensión","¿Cómo es posible este suceso?", "La última canción que pensé escuchar en esta clase de tiktoks" o "¿y este multiverso?, resultaron ser algunos de ellos.



Otros no tardaron en recomendar más canciones pertenecientes a diversas telenovelas infantiles y juveniles como el tema principal de 'Rebelde' o el de 'Cómplices al Rescate'.

También los tracks que han tenido un auge en Corea son aquellos de la agrupación Kumbia Kings, donde tanto hombres como mujeres se animan ya sea solos o en grupos a replicar o crear coreografías.

El siguiente clip donde diversas chicas se unen para danzar 'Na Na Na (Dulce Niña)' en medio de la calle tiene hasta el momento más de medio millón de vistas.



En general todos los clips de la cuenta @choi_hwan2 tienen más de 100 mil views, pero se desconoce quiénes son en realidad sus autores originales, ya que él solo se dedica a distribuirlos.

El video más visto hasta el momento con esta temática es aquel publicado el pasado 30 de junio, donde un estudiante comenzó a replicar sin pena frente a sus compañeros la coreografía de 'Boom Boom' de A.B Quintanilla y los Kumbia Kings.

Si bien no todos los internautas están de acuerdo con la nueva moda extraña, existen varios que están encantados de verlos bailar y que a la par la población de Corea sea fanática de los ritmos mexicanos.

"Es verdad que mientras nosotros tenemos pósters de kpop ellos tienen de los Kumbia Kings jaja me gusta", "Música: 10/10, baile: 10/10, escenario: 10/10, coordinación con la musica:10/10...en efecto es cine", "No sé por qué, pero sí me está gustando ver videos así", "Amo, están bien sincronizados", "Bailan mejor que yo y ni son mexicanos, la verdadera envidia" y "Yo feliz porque así conocen más allá nuestra música", resultaron ser otros.



Aunque no hay una razón específica sobre este nuevo fenómeno se especula que todo se debe gracias a la viralidad que generan estos materiales, lo cual es algo que probablemente los tiktokers asiáticos decidieron explotar para ganar más vistas.



¿Tú ya conocías esta tendencia?

