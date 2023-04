Mujer arregla sus dientes con ayuda de manicurista: le puso carillas de acrílico y así quedó

En TikTok existen muchos creadores de contenido que han mostrado cómo se someten a cirugías estéticas y al final, el resultado termina arruinando sus vidas, como la joven que obtuvo una severa infección por ponerse pestañas postizas o aquella influencer que fue al hospital tras hacerse un relleno de labios.

Mujer se arregla los dientes con acrílico de uñas: video se hace viral

Estos casos causan impacto y terror al igual que el de una mujer asiática que decidió ahorrarse mucho dinero al arreglarse los dientes no con un dentista, si no con una manicurista.

Todo comenzó con un controversial video publicado en semanas pasadas donde se puede observar a una mujer de origen asiático grabando su proceso para obtener unos dientes "bonitos" con ayuda de una manicurista.

Aunque al inicio parecía que la mujer no podría hacerlo resulta que demostró todo lo contrario, pues no dudó dos veces en poner uñas de acrílico en los dientes superiores para que al final lucieran derechos y muy blancos.

El proceso resultó ser muy extraño, pues terminó colocando un manicure en la boca de la clienta, quien nunca se mostró preocupada.



La joven aplicó con pegamento las uñas, las lijó para darles la forma deseada y reforzó con una lámpara LED para que se mantuvieran en su lugar por un largo tiempo.

Al final el resultado no terminó siendo un desastre, pues realmente parecía que había asistido con un dentista profesional, lo cual causó aún más confusión en Internet.

La mujer presumió su nueva sonrisa en lo que parecía un concurso de belleza, donde lucía irreconocible al mostrarse con un elegante conjunto y la piel con un tono mucho más claro gracias al maquillaje.

Internautas reaccionaron al video con confusión

El material tras su publicación terminó esparciéndose de manera viral en todas las redes sociales, donde dejó desconcertado a las internautas quienes no sabían si estar felices, enojados o preocupados porque sus dientes se veían bien.

"No sé qué acabo de ver, estuvo muy raro", "Lo peor es que no se ven tan mal", "¿Qué tipo de carillas dentales son estas?", "Fue a que le pusieran carillas y termino con baratillas", "¿Es un final feliz o no? me confundí", "Podrán criticar el método, pero no el resultado", "Pasan muchas cosas en poco tiempo y no sé cómo sentirme al respecto", "Feliz porque se le ven de fábula, preocupada porque su plan funcionó y enojada porque está dando un mal ejemplo" o "Todos los dentistas seguro se están revolcando de coraje jaja", fueron algunos comentarios.



Otros apuntaron que a pesar de que sus dientes lucían estéticos en el futuro podría tener problemas graves, pues el proceso al que se sometió es seguro en las uñas, pero no dentro de la boca, más aún por el pegamento que puede resultar tóxico.

Hasta el momento no se sabe el nombre de la persona que arregló sus dientes con ayuda de una manicurista, pero su video aún continúa generando una gran ola de comentarios negativos.

¿Tú que piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

