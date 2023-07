Tiktoker se queda ciego intentando romper récord Guinness y quedó captado en video: así pasó

Un hombre nigeriano ha saltado a la fama tras intentar romper un récord Guinness, pero lamentablemente, su hazaña no resultó como esperaba y terminó con una consecuencia inesperada y preocupante.

Tembu Embere, un comediante nigeriano, decidió enfrentar un desafío poco convencional en busca del ansiado reconocimiento en el libro de récords Guinness. Su objetivo era llorar durante siete días consecutivos sin detenerse. Para documentar su intento, compartió un video en TikTok que rápidamente se hizo viral.

Sin embargo, la proeza de Tembu no terminó como esperaba. Después de llorar ininterrumpidamente durante dos horas, experimentó una pérdida temporal de visión que duró aproximadamente cuarenta y cinco minutos.

Este incidente preocupante fue capturado en el video, donde se puede ver el cronómetro registrando el tiempo.

A pesar del resultado no deseado, Tembu afirmó que no se dará por vencido y continuará practicando para lograr su objetivo de romper el récord Guinness en el futuro.

El video de su intento de hacer historia ya ha acumulado más de 5 millones de visualizaciones, y los comentarios han sido variados, pues mientras algunos usuarios expresaron su admiración por su tenacidad, otros se burlaron de la situación poco usual.

"o Yviendo una película de perritos cuando ni le doy de comer al mío", "Yo después de ver el capítulo donde al Chavo lo sacan de la vecindad", "El récord lo rompo yo hoy a la madrugada", "Cuánto sufrimiento", "Cuando me dejó mi ex llegué a las 7 horas pero no grabé", se lee en los comentarios.



El Guinness World Records se pronunció sobre el incidente y destacó la importancia de comunicarse con ellos antes de realizar cualquier intento de récord. Además, enfatizaron que los desafíos virales de larga duración son peligrosos y no recomendados, ya que pueden poner en riesgo la vida de quienes los llevan a cabo.

Este caso pone de relieve la necesidad de tener precaución y cuidado al intentar romper récords y desafíos extremos, pues la seguridad debe ser siempre una prioridad, y es fundamental evaluar los riesgos involucrados antes de emprender cualquier proeza.

La fascinación por romper récords Guinness ha ganado popularidad en Nigeria, y otros ciudadanos también han buscado destacar en el libro con hazañas sorprendentes, como el maratón de cocina de cuatro días realizado por un chef que cautivó a la audiencia.