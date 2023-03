Hombre se hace viral por sus modificaciones corporales: lo llaman "Satanás humano"

Hoy en día las personas pueden hacerse virales con un video de baile o por mostrar algo divertido; sin embargo, existen personas que lo logran debido a sus modificaciones corporales, como fue el caso de un hombre conocido como Black Alien, quien busca ser un extraterrestre.

"Satanás humano" impacta en redes con sus modificaciones corporales extremas

Otro muy similar fue el de Michel Faro do Prado, un tatuador de Brasil que tiene un look único debido a las intervenciones que ha realizado en su cuerpo a lo largo de los años.

Amputaciones, tatuajes en todo su cuerpo, modificaciones de dentadura e incrustaciones de cuernos en su cráneo, son solo algunos de los procedimientos a los que se somete con regularidad.

Hace casi un año removió sus orejas y mostró el resultado, el cual impactó a sus seguidores quienes lo llaman el 'Satanás humano" por su apariencia que alude al conocido personaje de la Biblia.

Si bien Michel recibe mensajes negativos todos los días en Internet, él no les toma importancia y se enfoca solo en aquellos que lo apoyan en sus decisiones.

Michel Faro do Prado, fue reconocido con un Récord Guiness

Para su sorpresa este 2023, el tatuador de 47 años fue acreedor a un premio de Récord Guinness al ser la persona con más implantes subdermales en forma de cuerno en la cabeza con un total de 33 piezas, las cuales se encuentran distribuidas por toda la zona. Anteriormente, la marca era de 18 por lo que el hombre brasileño casi dobló dicha cantidad.

Este triunfo lo compartió en sus redes sociales mostrando algunas fotografías de la ceremonia que se llevó a cabo en su honor y, por supuesto, también el momento cuando le fue entregado su reconocimiento oficial por ser parte del libro de Récord Guinness.

A la par escribió un mensaje de agradecimiento en donde menciona a diversas personas, pero en especial a su esposa Carol, quien es llamada la "Mujer Demonio" porque al igual que él, tiene modificaciones corporales extremas.

Agradezco a todos los que me inspiraron y me modificaron. Me guiaron en cada procedimiento y en especial a mi esposa @mulher_demonia_oficial que estudia solo por mi proyecto. ¡Gracias Guinness World Records! Gracias @floriano_paradise_tattoo por todas las inscripciones que enviaste para ganar este premio", fue lo que escribió junto a las imágenes.



Por último, recibió felicitaciones de los internautas, quienes esperan que continue inspirando a los demás a mostrarse como realmente son sin temor alguno.

"Felicidades bro, te lo mereces, yo hubiera llorado de la emoción jajaja", "Bien merecido el premio gracias por inspirar a todos", "Felicidades por todo lo logrado, es un reconocimiento en todo el mundo de tu esfuerzo, sacrificio y dedicación. Saludos", "¡Eres demasiado espectacular, ahora serás inmortalizado internacionalmente", "Independientemente de cualquier modificación, eres muy buena persona y tu alma merece reverencia, te mereces lo mejor felicidades", es la manera en que reaccionaron.



Por el momento Michel Faro no ha comentado si en algún momento de su vida dejará de modificar su cuerpo.

¿Tú que piensas de su historia? Dinos en los comentarios.

