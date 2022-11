Tiktoker narra cómo murió su hámster y le llueven críticas en Internet: ¿qué fue lo que pasó?

Los 'history time' son extremadamente virales, pues en la mayoría de ellas se conocen anécdotas que impactan a miles de seguidores.

Influencer Mariana Cantú causa polémica por contar en TikTok cómo murió un hámster que tuvo

Quien decidió compartir una a finales del mes de octubre fue la influencer Mariana Cantú, quien es conocida por sus bailes en la red social de videos donde acumula más de 13 millones de seguidores.

"'Story time' de cómo mis amigas y yo sin querer matamos a nuestro hámster", fueron las palabras con la que inició su narración.



A la par de que Mariana comenzó a maquillarse, reveló que cuando asistió a la preparatoria años atrás, ella y su grupo de amigas se organizaron para comprar y cuidar un hámster al cual llamaron Pablo.

Después de que lo lograron, lo comenzaron a cuidar una semana cada una, pero los problemas comenzaron cuando fue el turno de la tiktoker para tenerlo en su casa.

"Básicamente en un momento que le di de comer, le deje un poco abierta la puerta y en la noche Pablo se escapó... Pablo se perdió por dos días y yo no sabía cómo decirle a mis amigas porque me sentía muy culpable. Entonces estaba a punto de ir a Petco a comprar uno idéntico, hasta que apareció todo desnutrido en una esquina. Le doy un chingo de comida para que se nutra y se lo doy a mi amiga, Todo estuvo bien los primeros días hasta que el tercer día Pablo estaba tieso y se veía muy muerto".



Esto hizo que su amiga se deshiciera de él "aventándolo al monte". Días después de acuerdo a Mariana, ella y sus colegas que eran dueñas del hámster, supieron que estos animales pueden hibernar, lo cual seguramente fue el caso de Pablo.

"Nos pusimos a investigar y pues típicamente hibernan después de que les das mucha comida y ya se ponen en modo tieso durante unas semanas o meses. ¿Pues adivinen quién le había mucha comida porque estaba desnutrido? Entonces todo hacía sentido, estaba hibernando y nosotras lo aventamos al monte, seguro se lo comió un animal, pobrecito, básicamente asesinamos a nuestro hámster".

Usuarios de redes desaprobaron su anécdota y la manera en que la narró

No pasó mucho tiempo para que el video se volviera viral de manera negativa, pues Mariana Cantú comenzó a recibir críticas y mensajes de odio por contar su historia entre risas creyendo que sería divertido.

Aunque la joven desactivó los comentarios en su TikTok, los internautas se dirigieron a sus otras redes sociales para atacarla, tal fue el caso de Instagram.

¿Por qué dices con tanta tranquilidad que mataste a un hámster? Eres muy poco sensible", "Lo decía como si fuera un logro", "Qué inmadurez tiene para hablar sobre cómo asesinó a un hámster", "En serio no puedo creer como hay gente que sigue siendo su fan después de lo que hizo con su hámster" o "No está bien que lastimes así a los animales por eso tienes que informarte y sino lo haces mejor no tengas nada", fueron algunos de los comentarios.

Mariana Cantú se disculpó por el 'history time' del hámster

La influencer terminó por borrar su video, pero Internet se encargó de rescatarlo y publicarlo, lo cual hizo que saliera a pedir disculpas en otro video, externando que "todo se había salido un poco de contexto", pues ella abordaba siempre las cosas con humor.

"Para empezar yo no fui quien aventó el hámster, fue mi amiga. Teníamos como 14 años entonces pasó como una hora y no se movía. Realmente supusimos que estaba muerto y lo lanzó al monte y así fue como pasaron las cosas, ni siquiera fui yo. La manera en que abordé las cosas admito que no fue la correcta y pido perdón por eso. Pido perdón para cualquier persona que se pudo haber sentido ofendida o que le pareció insensible la forma en que conté la historia", fue parte de su disculpa.



A pesar de su acción, los mensajes en su contra no han disminuido, pues la han llamado mentirosa porque de acuerdo a los usuarios de redes, ella cambió su versión al decir que eran adolescentes y no estudiantes de prepatariora como lo planteó al inicio.