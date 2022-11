Por hacer reto de TikTok joven perdió a su novio y su trabajo: “Simplemente fue un beso”

Algunos de retos de TikTok divierten a los internautas por su creatividad, como la chica que hizo creer a su mamá por teléfono que estaba poseída. Pero otros se ganan millones de reproducciones por el drama que ocasionan.

Así le pasó a una mujer llamada Alejandra, a quien el tiktoker HotSpanish le ofreció besar a su amigo por 5 mil pesos mexicanos, lo equivalente a 256 dólares. Ella aceptó, e incluso su novio estuvo de acuerdo en un inicio, pero tras ver la escena terminó por romper su relación de enojo.

Joven perdió a su novio por cumplir un reto de TikTok: besó a un desconocido

En un videoclip subido el 28 de octubre de 2022 se puede ver al tiktoker Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, ofreciendo dinero a los visitantes de una plaza comercial con el fin de que se atrevan a besar a su amigo.

Su objetivo principal son las parejas, por lo que muchas rechazan la oferta hasta que el ‘influencer’ llega con dos enamorados que comen helado tranquilamente sentados en una banca. Tras ofrecerles 5 mil pesos (256 dólares), el joven parece estar convencido y su novia deja que la decisión final la tome él; así es como terminan aceptando el reto de TikTok.

Sin embargo, el joven creía que se trataría de un simple beso que terminaría rápido, aspecto que no sucedió porque su novia, de nombre Alejandra, tardó varios segundos en despegar sus labios del desconocido.

En consecuencia, el chico decidió dar por finalizada la relación y se fue del lugar, dejando atrás a su acompañante. A continuación el video viral que ya acumula más de 71 millones de reproducciones:

Además del novio, Alejandra perdió su trabajo por cumplir su reto

En una de las escenas borradas de la grabación, el tiktoker y su amigo se hicieron del contacto de Alejandra a través de Instagram. Por eso días después la citaron en una cafetería con el fin de tener actualización de su problema.

Ahí la mujer explicó que, en efecto, su novio terminó con ella a raíz de cumplir el reto porque el beso le pareció “demasiado”. Incluso confesó que en su trabajo como secretaria la despidieron bajo el pretexto de que no proyectaba la imagen que quería la empresa.

“Ya definitivamente cortamos. Ya no me habló y ya nada. Mi relación ya fue. Hasta en mi trabajo tuve problemillas con el jefe, por la imagen que le iba a dar a la empresa y terminé hasta corrida también. Súper viral que me hice", contó en un segundo video para el perfil de TikTok de HotSpanish.



Al final, el tiktoker le ofreció a Alejandra concursar en el juego de la Semana Inglesa junto al desconocido que besó para ganar más dinero, dicha dinámica consiste en que dos personas se pongan de espaldas y una tercera pronuncie los días de la semana en voz alta, los que se encuentran de espaldas deben girar su cabeza a la derecha o a la izquierda: si coinciden es beso y si no es una cachetada y, en este caso, dinero.