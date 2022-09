Hombre ganó un millón de dólares en la lotería por error del vendedor: historia se hizo viral

Ganar la lotería transforma la vida de las personas, un ejemplo de ello es la mujer de Alicante, España, que pedía dinero para comer hasta que ganó más de un millón de dólares.

En el caso de un estadounidense residente de Iowa, Estados Unidos, ganar en estos juegos fue un golpe de suerte que le ayudó a pagar sus deudas. Sigue leyendo para conocer su historia.

Josh Buster ganó un millón de dólares en la lotería gracias a error de vendedor

Josh Buster es un chef de 40 años que vive en West Burlington, Iowa. Él decidió comprar cinco boletos de lotería para participar en el sorteo Mega Millions; sin embargo, un error por parte del vendedor de la tienda ayudó a que el hombre ganara un millón de dólares.

Resulta que el empleado de MK Mini Mart imprimió mal los números, pues inicialmente solo sacó una jugada. Posteriormente, sacó los cuatro números restantes en una nueva tanda que, según Josh, ayudó a que los números cambiaran su orden favoreciéndolo:

“Siento que eso cambió los números que habría obtenido, si él los hubiera puesto todos en uno en lugar de cometer ese error", contó Josh Buster en entrevista para la Lotería de Iowa el 15 de abril de 2022.



De esa forma, el chef estadounidense acertó los cinco números ganadores para el primero de un millón de dólares y, aunque no ganó el premio mayor de 20 millones, el hombre se sintió sumamente afortunado:

"Me levanté para ir a trabajar temprano en la mañana. Abrí la aplicación de lotería y escaneé mis boletos. Siempre guardo mis boletos en la consola de mi auto. Los escaneé en el auto, me asusté y corrí adentro. Normalmente no tengo buena suerte, así que pensé que era un error y que iba a haber un error. Así que busqué en Google los números de la lotería para asegurarme de que tenía los correctos, ¡Y así era! Y luego, el resto del día, estuve esperando despertarme de un sueño”, contó Josh Buster en entrevista para la Lotería de Iowa el 15 de abril de 2022.

Josh Buster confesó en el comunicado de la Lotería de Iowa, publicado el 15 de abril de 2022, que usaría el dinero que ganó para pagar su automóvil y la hipoteca de su madre, además de que planea ahorrar el sobrante en su fondo para la jubilación. De esa forma, el hombre logró deshacerse de gran parte del estrés de su vida por culpa de las preocupaciones financieras.