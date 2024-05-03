TikTok

Mujer crea "baño natural" en su jardín y causa polémica: invitados deben excavar en la tierra

Las personas pueden hacerse virales de la noche a la mañana debido a las reglas que imponen en su casa, tal como la que tiene la tiktoker @ivybloom.tv en la suya.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
TikTok se caracteriza por tener videos divertidos y también polémicos, como el de la joven que se independizó al vivir en el cobertizo de la casa de sus padres. Sin embargo, el caso que ha causado furor en Internet es el siguiente.

El baño 'natural' de @ivybloom.tv: La polémica que se volvió viral en TikTok

La usuaria de TikTok @ivybloom.tv fue quien el pasado 23 de abril encendió la plataforma al mencionar en un video que tenía un baño "natural" en su patio trasero, al que ella se refería como "orinal exterior".

Ivy afirmó que sin importar el tipo de necesidad, las personas debían utilizarlo de manera obligatoria, ya que, según ella, anteriormente sus amigos usaban el baño de su casa, lo cual encontraba "insalubre". Según el material, la chica explicó los pasos que debían seguir para usar correctamente el baño del jardín.

"Antes de entrar al orinal exterior le pido a los invitados que cubran sus pies y la regla más importante es cavar al menos seis pulgadas de un palo existente, porque ahí es donde otro invitado ha cavado un hoyo”.

En sus instrucciones, afirma que después de que las personas hayan ido al baño, deben cubrir con papel sanitario los desechos previamente depositados en el hoyo, agregar semillas de plantas para que el jardín florezca, cubrir con tierra, poner hojas secas encima y clavar una vara en el lugar.

Imagen @ivybloom.tv / TikTok


La tiktoker, residente de Arizona, Estados Unidos, también ofrece a los visitantes de su baño un balde lleno de refrescos y bocadillos para que se sirvan por sí mismos. Además, mencionó que dispone de una cortina de privacidad, pero lo que añadió más impacto al asunto es que también pide propinas.

"Pueden quitarse las fundas para los pies y lavarlas en este balde. Luego tienen que colocarlos en este frasco, para que el próximo invitado pueda usarlos. Una vez que un invitado ha terminado de usar el baño, debe firmar un diario y respetuosamente pido propinas porque mantener esta área puede resultar un poco costoso".


El material obtuvo en pocos días más de 18 millones de vistas y en los comentarios, las personas, además de burlarse de su idea, comenzaron a criticar a la joven por forzar a sus amigos a usar este baño, poner un sinfín de reglas y, por supuesto, pedir propinas por un espacio que ella decidió crear.

Imagina llegar a la casa y preguntar ¿tienen baño? y te respondan, no, vamos en el patio, y que no sea una broma", "¿Y todavía te tengo que pagar? jaja estás loca", "Mejor dime que no quieres que vaya a tu casa", "Miles de años se tardaron en perfeccionar los baños para que ella vaya al jardín...", "A esta chica le falta una neurona", "En lo que hago todo eso, mido, siembro y lo demás ya me hice del baño seguro", "Así hasta se me quitan las ganas de ir al baño, te lo juro" o "Y la cortina que puso no tapa nada", es lo que externaron.
@ivybloom.tv

Not only does this help keep my home clean, it also gives guests a chance to connect with nature 🌸

♬ Meditation. Spiritual Ambient(1299135) - shince music


Una de las dudas más repetidas sobre el clip es si el baño en el jardín era algo real y lo usaba la tiktoker, pero hasta el momento ella no ha salido a explicar algo al respecto.

¿Qué opinas acerca de esta historia de TikTok? Dinos en los comentarios.

TikTok Polémica Historias virales Redes Sociales

