Mujer no quiere tener hijos, pero un doctor le negó el procedimiento: las razones indignaron a Internet

Olivia Downs, una tiktoker de 22 años, se volvió viral cuando narró cómo un médico ginecólogo le negó el método definitivo para no tener hijos; es decir, las ligaduras de las trompas de Falopio o también conocido como esterilización femenina.

En su cuenta de TikTok, 'Ivdwns', la cual tiene cerca de 6.102 seguidores y más de 506.9 K visualizaciones, decidió compartir su experiencia.

"Hola, mi nombre es Olivia y he decidido no tener hijos, la decisión la tomé desde mucho, ¿podría atar mis trompas de Falopio?, por favor", comenzó Downs.

La respuesta del doctor la indignó a ella y a sus seguidores

Posteriormente relató cómo el médico rechazó su solicitud:

"No y es permanente", fue como el ginecólogo le negó su requerimiento.



La joven continuó contando cómo le explicó que se encontraba consciente de ello y por esa razón había asistido a ese lugar; sin embargo, éste le dio una respuesta que no esperaba en absoluto:

"Bueno, no, no lo haré. Podrías conocer al hombre correcto y cambiar de opinión", manifestó el ginecólogo.



Olivia, una vez más, le expresó que no se trataba del hombre correcto, simplemente ella no deseba tener hijos.

Sus aclaraciones no lo hicieron cambiar de postura y volvió a repetirle que podría cambiar de opinión e, inclusive, le entregó un folleto con información del 'DIU' (Dispositivo Intrauterino).

De igual manera, compartió los motivos por los que descarto de inmediato este método.

"Muchas mujeres a las que se les negó el procedimiento, les ofrecieron el dispositivo y de igual manera quedaron embarazadas, en el país hay muchos embarazos no deseados y la Suprema Corte quiere tratar todo con el aborto. La cantidad de niños que cuentan con un fondo insuficiente de crianza es asquerosamente alto, esto debería de terminar", declaró Downs a sus seguidores.



El controversial video acumuló más de 2 millones de vistas, lo que provocó una ola de comentarios sobre los derechos de las mujeres y su decisión de no tener hijos:

"¿Cómo te vas después de esto? ¡No puedo imaginarme a un médico negando mi pedido solo porque lo dijo! ¡Me duele el cerebro, por favor sigue insistiendo!", "¡La gente necesita entender que NO quiere tener hijos!", "Yo Siempre he odiado el argumento de "¿qué pasaría si conoces a un hombre?", porque... sí... tomemos decisiones de vida sobre la posibilidad de que un hombre entre en escena", "Es tan frustrante no poder controlar esto en ninguna etapa de su vida 😒 y debería haber más menos doloroso, menos invasivo, más eficaz", comentaron usuarias de TikTok

La esterilización femenina



Según la' ACOG (Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos)', es éticamente permisible realizar una esterilización solicitada en mujeres que nunca han parido y mujeres jóvenes que no desean tener hijos.