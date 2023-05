Payasito reune dinero para ayudar a abuelita que trabajaba como mesera en show: ¿cuánto juntó?

En muchas ocasiones la ayuda para personas de la tercera edad llega de la manera más inesperada, como el tiktoker que auxilió a un hombre de 82 años a jubilarse juntando 100 mil dólares.

Payaso Brincos Dieras recauda dinero para ayudar a abuelita mesera: se hace viral en TikTok

Otro caso que también conmovió en redes fue aquel protagonizado por el payasito Brincos Dieras, quien se volvió una celebridad en México por sus shows en vivo y chistes con temáticas adultas.

Resulta que el pasado 3 de mayo el comediante se presentó en la ExpoGan Sonora 2023 para realizar un espectáculo, el cual fue un completo sold out.

En medio de la rutina, se acercó una abuelita y con mucho cariño le entregó un ramo de rosas rojas. Él había notado que la señora había estado trabajando como mesera del evento vendiendo cervezas y atendiendo a las personas del área VIP, entonces cuando le dio las flores, él le agradeció y pidió que no se moviera del lugar.

Inmediatamente él se acercó al público y les pidió que le “prestaran” 500 pesos (al rededor de 30 dólares) para dárselos a la señora, lo cual diversos espectadores hicieron de inmediato.

Así fue como la solidaridad de las personas se manifestó, pues poco a poco más espectadores se animaban a donar algún billete a la causa. "Háganle la noche señores", fueron algunas palabras que comentó mientras caminaba para que los demás también ayudaran.

Tras notar que era una gran cantidad de dinero, él mismo se sorprendió y regresó con la abuelita para entregárselo junto con un breve discurso.

"Se lo merece porque usted es mamá, abuela. ¡Agárrelos, agárrelos todos y que Diosito se lo multiplique a todos, arriba mi gente chingona!, fue lo que comentó al finalizar.



Si bien se desconoce la cantidad exacta que le entregó a la mesera algunos calculan que fueron más de 6 mil pesos mexicanos (más de 300 dólares). Durante todo el tiempo que se recolectó el dinero, las personas no dejaron de aplaudir y gritar de emoción, pues se manifestó una unión y solidaridad que pocas veces es documentada.

El video viral que mostró todo fue grabado por el usuario de TikTok @jocemoreno2323 y en 24 horas, acumuló más de 4.7 millones de vistas.

Tanto el público del show como el payaso Brincos Dieras recibieron felicitaciones

En la sección de comentarios las personas felicitaron al payasito Brincos Dieras y también a las personas que respondieron a su llamado para ayudar a alguien que lo necesitaba.

"Hicimos famoso a la persona correcta , mis respetos para Brincos Dieras", "La señora no se lo esperaba osea como que no lo creía. Qué lindo gesto", "Solo se necesita una persona de buen corazón para influir en varias, todos se merecen un aplauso", "Me quito el sombrero ante todos. La carita de la señora hasta una lagrima me sacó", "Dentro del México bárbaro también brillan momentos así. Tan negro como el infierno y tan brillante como el cielo. Así es este lugar donde vivimos", fueron algunos de ellos.



Por su parte, Brincos Dieras también replicó el momento que compartió con la señora en sus redes pidiendo que se reconozca la labor de las personas de la tercera edad.

"Reconozcamos y valoremos el trabajo de las personas mayores. Como el día de ayer, nos tocó que nos atendiera una mesera de 60 años y andaba en friega. Gracias a todos los que apoyaron", es la descripción del material en Instagram.



