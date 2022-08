Niño se mete a máquina de juguetes y saca un peluche para su hermana: su gesto causa polémica

TikTok alberga videos con severas críticas debido a su contenido como aquel que reveló cómo una mamá obligó a su hija a pagar renta por vivir en su cuarto.

Ahora, uno que se encuentra en el ojo del huracán es aquel que muestra a un niño tomar un juguete de una máquina, pero sin pagar.

Tiktok hizo viral a un niño que entró a una máquina de peluches para sacar un peluche

Todo comenzó cuando la cuenta @griceldaa_84, subió un video donde se puede ver claramente a un niño dentro de una conocida cadena de cines ingresar a una máquina caza peluches desde la pequeña puerta donde se suelen recoger estos premios.

"Ok pero mi hermanito dándolo todo para poder traerme mi peluche", fue el texto que acompañó el clip.



En menos de 10 segundos el infante demostró ser capaz de ingresar al mencionado juego, estirar la mano y tomar un peluche con mucha facilidad.

Tras lograrlo sale de la máquina y corre hacia donde se encontra supuestamente su hermana.

El video dividió opiniones en la sección de comentarios

El material que fue captado en Tijuana, México generó en su mayoría risas entre los usuarios de Internet, quienes aplaudieron su hazaña y además, esclarecieron que les gustaría interntarlo también.



Hubieron dos cosas que pasmaron a quienes vieron el video que tiene más de 9 millones de vistas. La primera, es cómo al momento de ingresar a la máquina se encontraba caminando cerca un empleado del cine, quien al no verlo sigue su camino.



La segunda fue la reacción de las dos personas que estaban a lado del niño y pudieron ver cómo tomó el peluche en un abrir y cerrar de ojos.

Internautas apuntaron a que el niño cometió un robo

Aunque miles de personas encontraron divertido el video, un pequeño porcentaje no dudó en mostrar su descontento por la acción del menor la cual catalogaron como un robo.

"No entiendo cómo piensan que es gracioso. ¿Se dan cuenta que está robando y le aplauden?", "Todos minimizando el robo, es una lástima", "Qué horror que el niño tenga normalizadas estas actitudes", "Me molesta que la gente no vea lo mal que está el video".



Incluso algunos acusaron a los padres de los niños por no inculcarle los valores básicos a él y a la niña que grabó el video.

"¿Y los papás dónde están educándolos?", "Se me hace que sus papás tienen una manera muy pobre de educarlo" o "Por padres como los que tiene los niños ven la delincuencia como algo gracioso".



Se desconoce si tanto el niño como su hermana fueron captados por las cámaras de seguridad y castigados por su comportamiento o simplemente lograron salirse con la suya al obtener un peluche gratis.

¿Tú que piensas sobre el gesto que hizo el infante? Dinos en los comentarios.