Mujer hace broma a su marido y finge estar loca: el divertido video causa furor en TikTok

TikTok tiene divertidos videos virales que nacen gracias a los millones de usuarios. Diversas cuentas se especializan en mostrar bromas que realizan los internautas a sus seres más cercanos, como familiares o parejas, así como Ana María Guerra, una latina que se ganó millones de likes después de revelar cómo le dio el susto de su vida a su esposo.

Mujer le hace broma a su esposo y el video de TikTok explota al volverse viral

Resulta que la mujer ganó fama en la red social por mostrar su relación con su esposo llamado Melo, la cual no es tan normal, ya que constantemente se juegan bromas entre sí.

La más extrema hasta el momento, fue cuando Ana María subió en su cuenta @anamariaguerra97, cómo decidió comenzar a actuar de una manera histérica para que el joven pensara que "estaba loca".

"Enloquecí, mira la reacción de Melo", fue el título del video que fue publicado a principios del mes de julio, pero que aún continúa acumulando likes.

Dentro, se puede ver primeramente a la joven tratando de contener la risa y concentrándose para entrar en papel mientras se encuentra sentada en el sofá de su casa.

Después, le pide a su marido un vaso de agua y al entregárselo se sienta a su lado para mirar su teléfono. Tras unos segundos de silencio, María comienza su actuación al verterse el agua en la cara, lo cual hizo que su esposo se riera.

"¿Por qué te tiraste agua encima?, ¿Qué te pasa?", fue la primera reacción de su esposo, la cual quedó posteada en TikTok.



Poco después, la joven cambió su mirada completamente. Comenzó a agitar su cabeza y a decir diversas frases en voz alta, lo cual hizo que él sintiera miedo y retrocediera hasta quedar en un rincón de su hogar.

Si bien, se mostraba asustado y quería tratar de ayudarla, cada vez Ana María hacía algo diferente como golpearse en la cabeza contra un cojín y repitió la conocida frase de Mafe Walker, la mujer que asegura hablar idioma alienígena: "Me amo, te amo".

El tiktok de poco más de 3 minutos acumula más de 7 millones de vistas y alrededor de 18 mil comentarios.

La mayoría de los usuarios mostraron lo mucho que se divirtieron al ver su actuación y la reacción de su esposo Melo, la cual fue genuina.

Si bien la broma de Ana María causó risas en Internet también polémica

"Estoy muerta de risa", "Jaja pobre hombre, hasta a mi me dio miedo", "Casi me da un infarto de la risa", "Se asustó el pobre y no estaba actuando", "Yo no podría hacer eso sin reírme", "Felicitaciones por aguantarte la risa y seguir en el papel, te quedó genial" o "Pobrecito, no sabía si salir corriendo o quedarse para ver cómo la ayudaba", fueron algunos puntos de vista en el clip original.

Por otra parte, Ana María también recibió críticas debido a que para algunos interneutas, su broma fue de mal gusto y muy pesada.

"Qué horror, si fuera tu pareja ya te hubiera dejado", "No entiendo cómo les da risa, esta de mal gusto esto", "Hay de bromas a bromas y esta la verdad si me la hubieran hecho a mí, me enojo!", "No me parece cómo asustó a su esposo, el pobre real no sabía qué hacer" o "No entiendo cómo dejan que sus parejas los traten así de mal", son otros comentarios.

Al final, la tiktoker no aguantó la risa y así le dejó en claro a su esposo que todo era una simple broma.