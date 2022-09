Alumno juega broma a estudiantes nuevos y se hace pasar por su maestro: el video se hizo viral

Es fácil que en TikTok una persona se vuelva viral , especialmente si su contenido causa risas incontrolables entre los usuarios, como la broma que te vamos a compartir.

Un clip que llamó la atención en los últimos días fue el publicado por Diego Hernández, un joven mexicano que acumula más de 8 mil seguidores y más de 380 mil likes en su cuenta @diego_hdez12.

El estudiante comenzó a ganar seguidores después de realizar algunos videos mostrando cómo era ingresar a la preparatoria, pero el que lo hizo viral fue uno que publicó el pasado 31 de agosto.

Joven hace broma a estudiantes nuevos al fingir que es su maestro y el video se hizo viral en TikTok

Diego tuvo la idea de hacerse pasar por un profesor de la escuela a donde asiste y jugarle una broma a un grupo de alumnos de nuevo ingreso. Al llegar al salón, el tiktoker que se vistió de una manera formal, puso sus pertenencias en la mesa del profesor, se presentó y comenzó a entrar en papel como un maestro exigente.

Aparentemente tuvo ayuda de uno de sus amigos para grabar el momento, ya que él estaba a cargo de la clase y no podía sacar su celular sin levantar sospechas ante los demás alumnos.

"Contexto: Le hice una novatada a los alumnos de nuevo ingreso. Me hice pasar por el profeso, hasta lo albureé, jaja. Clases con el profesor Benito Carlos del Toro. La idea era hacerme pasar por un profesor súper mala onda y esperar a que llegara su maestra", fue el texto que acompañó el video.



El autor de la broma, fingió estar enojado con los estudiantes y reportar a algunos de ellos después de pedirles sus apellidos. Y como la profesora del grupo no llegaba, pudo engañar a los jóvenes por un buen rato; no obstante, fue descubierto después de que una de sus compañeras lo reconociera y le preguntara qué estaba haciendo al frente de la clase.

Pronto el aula se llenó de risas y el joven tuvo que confesar que en efecto no era maestro, solo un alumno más.

Hasta el momento, el divertido video ha sido visto por más de 2 millones de personas y recibió más de 283 mil corazones en la plataforma.

En los comentarios, usuarios aplaudieron la broma a los nuevos alumnos

Los internautas encontraron divertida la situación que se dio en la Escuela Nacional Preparatoria 7, ubicada en la Ciudad de México, y expresaron que su broma resultó ser muy buena.

"Jajaja Si no lo detenían esos 'brothers' se llevaba toda la clase, estuvo genial", "Que no se pierdan las buenas costumbres", "Tu nivel de maldad me sorprende, bien bajada esa broma", "Oye me diste una idea,toma tu like jaja", "El final fue épico" y "Ya me imagino sus caras de miedo porque te portarse feo con ellos", fue cómo se expresaron en la red social.



Otros usuarios aprovecharon el video para recordar las bromas con las que ellos recibieron a estudiantes de nuevo ingreso en su época escolar.

"Una vez pedí 10 pesos (medio dólar) a unos alumnos para las copias según y eran 52 [jóvenes]", "Una vez hice lo mismo que tú, pero a mí no me salió tan bien como a ti", "Yo una vez traté de intimidar a un grupo y sus caras fueron invaluables, jamás lo olvidaré".