Tiktoker comparte los tips más raros para evitar asaltos e internautas dicen que sí funcionan

En 2023, el 61.4% de los habitantes mexicanos consideraron que es inseguro vivir en las diversas ciudades del país, según una encuesta oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); no obstante, esta región de América Latina no es la única que se siente así, pues sus habitantes lidian con el problema de la delincuencia día a día, la cual afecta a millones.

Tiktoker comparte tips para evitar asaltos: son eficaces en los países latinos

El usuario @santcholo decidió compartir su lista de sus mejores tips para evitar ser una víctima y no tardó en hacerse viral porque resultaron ser de lo más curiosos.

Fue el pasado 5 de marzo cuando publicó un clip explicando con cuáles técnicas se ha librado de ser despojado de sus pertenencias desde hace algunos años siendo un habitante de Bogotá, Colombia, y que de hecho, podrían funcionar para toda América Latina debido a los altos índices de inseguridad.

"No entiendo por qué no hacen esto, pero lleven una cuartada. Un celular viejo o dañado que tengan, una billetera vieja y si los llegan a asaltar dan esto y ya no perdió su celular ni su billetera".



Después, pasó a explicar el tip más raro para no ser asaltado y ese es escupir al suelo. Si bien parecería una broma el joven explicó que de hecho esto se lo comento alguien que robaba pertenencias, por lo cual es eficaz cuando la persona que lo ejecuta a pesar del peligro se encuentra tranquila.

El último que comentó fue que para no caer ante un delincuente es no "dejarse marcar", lo cual significa que las personas deben mantener la distancia y jamás pararse mientras se camina en la calle sin importar lo que esté pasando.

"Si por ejemplo estas en una calle oscura vete por en medio donde pasan los carros. Cuando salía de la universidad hacia eso y si pasaba un carro pues corría, pero lo hacía para que no me marcara la gente, en el centro tengo más rutas de escape.

Usuarios de TikTok aseguran que los han aplicado y sí funcionan

Para su sorpresa, los consejos que dio ya fueron vistos por casi 2 millones de personas, quienes en los comentarios dieron sus puntos de vista. Primero estuvieron aquellos que dieron fe de que, en efecto, lo que dice es cierto, pues se reducen las oportunidades de ser asaltado con las estrategias mencionadas.

"Lo de escupir es real , una vez lo hice y no me robaron", "En internet venden celulares viejos y hasta dañados, es una inversión que les salvará en algún momento", "La tres es ley, me ha funcionado", "Lo de la escupida es verdad", "Confirmo, como latino tengo mis dos celulares siempre", "No prometo nada con la 2 pero por el momento me ha funcionado", o "Yo también hago eso de caminar en medio de la calle y sí me funciona al pasar por lugares feos".



Otros internautas incluso dieron sus propios tips, como por ejemplo fingir que los habían asaltado antes, hablar solo o sola en la calle cuando se sienta peligro, fingir llanto o poner mala cara para tratar de ahuyentarlos.

Tiktoker da los tips para raros para que no te asalten en Latinoamérica Imagen @santcholo / TikTok



