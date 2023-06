Starbucks cierra y joven muestra todo lo que tiraron a la basura: desde comida empaquetada hasta vasos

Las personas suelen ver cosas extrañas en las calles todos los días y muchos de ellos no dudan en grabarlo para tener evidencia de lo que vivieron, tal como lo hizo Anna Sacks, una joven residente de la ciudad de Nueva York.

Starbucks tira a la basura vasos sin usar y comida no caduca: video causa polémica en TikTok

El pasado 20 de junio ella se encontraba caminando en las calles de 'La Gran Manzana' y se percató que una sucursal de Starbucks que conocía había cerrado.

Si bien al inicio no le dio mucha importancia notó que enfrente del lugar se encontraban muchas bolsas negras de basura, las cuales al parecer pertenecían al antiguo establecimiento.

Por simple curiosidad decidió ver qué habían tirado y para su sorpresa se encontró solo con productos nuevos. En la primera bolsa encontró muchos paquetes de bocadillos de huevo empaquetados y croissants, los cuales tenían caducidad hasta octubre de 2023.

Otra, contenía kilos de granos de café en perfecto estado, los cuales solo debían molerse para preparar una rica bebida. Lo que la dejó sorprendida fue ver que en otras bolsas había decenas de vasos de papel y plástico de todos los tamaños sin usar e incluso, una enorme cantidad de agitadores sellados.



Pero eso no fue todo, ya que también en las bolsas encontró empaquetadas tarjetas de regalo nuevas, "un millón" de servilletas limpias, bolsas de té listas para usar, brownies, bagels, biscottis y barras de cereal sin caducar.

Anna no podía creer todo lo que estaba pasando y por ello mandó un contundente mensaje a Starbucks:

"Starbucks necesita reconocer que cuando cierra tiendas este desperdicio de comida no es aceptable".



La tiktoker reveló que se llevó a su casa muchos de estos productos que habían sido considerados basura y por supuesto, llamó a sus amigos para que ellos también pudieran tomar algunos productos gratis.

Las personas felicitaron a la joven por su descubrimiento y aprovecharlo, pero también condenaron las acciones de la empresa cafetalera.

"Esto es indignarte, ¿no podía otra tienda de Starbucks que es como probablemente 3 cuadras de distancia utilizar esas tazas y esas cosas?", "¿De verdad Starbucks?", Qupe suerte la tuya todo estaba nuevo y hasta los alimentos en buenas condiciones", "Me encanta que lo aprovechaste y esparciste la voz", "Dios, esto es deprimente. Gracias por el trabajo que haces" o "¿Por qué no dejaron que el personal que estaba recogiendo la tienda se llevara la comida a casa y enviaran las tazas a lugares cercanos?", es la manera en que reaccionaron.



Por otra parte algunos ex empleados de la cadena afirmaron que en efecto, esto es lo que se hace cuando se cierra una sucursal de Starbucks al menos en Estados Unidos.

"Puedo confirmar que los residuos que se tiran son muchos. Y que no podemos llevarnos nada a casa o nos despedirán", "Yo trabajaba en Starbucks. No nos dejaban coger las sobras para dárselas a hogares de personas con menos recursos o a refugios, y nos despedían por cogerlas para nosotros...", "Solía trabajar en un Starbucks, tirábamos MUCHA comida a la basura al final del día. Me llevaba a casa todo lo que podía porque era una locura" y "La política de Starbucks era tirar toda la comida caducada al final del día. Todos nos la llevábamos a casa".



Hasta el momento Strabucks no ha emitido un comunicado ante el video que en menos de 24 horas alcanzó más de 1.1. millones de vistas.

