Quinceañera es criticada en TikTok por ser "malagradecida" con sus regalos: así respondió

Actualmente, es muy común que las jovencitas que celebran sus XV años usen TikTok para documentar todo lo que pasa en sus fiestas, desde los momentos más divertidos hasta la forma en que algunos chambelanes le quitan el protagonismo a la festejada durante el baile.

Con la intención de mostrar lo que le habían regalado en su día especial, una joven mexicana terminó envuelta en una gran polémica, pues su actitud al ver lo que recibió enfureció a miles de personas que la catalogaron como una persona "malagradecida".

Quinceañera causa polémica por la manera de abrir sus regalos en TikTok

La usuaria, que se identifica en la red social como @stefannyramos.1, mostró el 27 de agosto, que durante la celebración de su fiesta como quinceañera, decidió grabar lo que había recibido como regalo de sus familiares y amigos.

"Acompáñenme a abrir mis regalos de XV años. Yo puse para puro dinero, la verdad", fue cómo inició su video.



Frente a la cámara, la cumpleañera comenzó a abrir todos los sobres que contenían billetes, en su mayoría de 500 pesos (25 dólares). Las cantidades que recibió fueron variadas y también obtuvo un conjunto de joyería.



El tiktok que fue reproducido más de 18 millones de vistas se volvió viral en pocos días, porque según los internautas, la quinceañera no mostró ninguna emoción por sus regalos y los veía con decepción.

Entre los más de 20 mil comentarios, muchos condenaron su comportamiento y la llamaron "malagradecida".

Internautas opinaron sobre la reacción de la quinceañera al ver sus regalos

"Yo no le hubiera regalado nada, se nota que es bien malagradecida", "No bueno, ni las gracias dio, súper mal", "Me estrese al no ver ni una expresión de agradecimiento", "Yo con 500 pesos (25 dólares) brinco de felicidad y ella con eso ni la veo emocionada", o "Imagínate tener una hija así de malagradecida, el horror", fue como se expresaron los internautas en el clip original.



Otros tantos defendieron su comportamiento, mencionando que probablemente abrió los regalos en un momento donde tenía prisa y que no le debía explicaciones a nadie por su actitud, pues al final no había hecho nada malo.



Otro punto que la hizo estar en el ojo del huracán, fue que, al notar que uno de los billetes que le regalaron estaba roto, expresó: "No vale", y al dar las gracias en el video parecía hacerlo con sarcasmo, según dijeron los internautas.

De acuerdo a la tiktoker, el total de su regalo se aproximaba a los 11 mil 300 pesos mexicanos (más de 500 dólares).

La quinceañera se defendió de los comentarios negativos

Pocos días después del primer tiktok, la joven compartió un segundo video en el que, además de mostrar su rutina de maquillaje, contestó aquellos mensajes donde la criticaban.

"Dice un comentario que yo nunca he trabajado. Dice 'Tiene 15, obvio está emocionada por el dinero y obvio tampoco sabe lo que cuesta ganarlo'. ¿Cómo pueden asegurar que nunca he trabajado? Cuando yo estaba chica trabajaba haciendo piñatas. Miré que me estaban diciendo malagradecida porque no agradecí en el video. No lo hacía, porque yo personalmente lo hice y les agradecí", fue parte de su discurso.