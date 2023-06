Perrito asiste a funeral de su mejor amigo y termina llorando al ver su foto: conmovió a TikTok

En los últimos tiempos cada vez se hacen más eventos para celebrar a nuestras mascotas en fechas conmemorativas como sus cumpleaños o incluso su boda, a donde otros 'peluditos' van como invitados, pero también un insólito video ya dio la vuelta al mundo al mostrar la manera de honrar la vida de un 'lomito' realizándole un funeral.

Perrito despide en funeral a su mejor amigo y usuarios de TikTok lloran al ver su reacción

En dicho suceso, Odín, un perrito pitbull, robó cámara por su manera tan triste de despedir a su mejor amigo, que conmovió a miles de usuarios de TikTok.

El tierno animalito fue invitado para despedir a su compañero de aventuras, otro pequeño pitbull llamado Ángel, que partió de este mundo a los 16 años de edad.

En el video de TikTok subido por la cuenta de la @revistawapa de Perú, puede verse a Odín sentado en la primera fila de sillas, donde también estaban sentados otros perritos y humanos. Hubo misa y todo conforme a lo que sucede en un funeral normal.

Pero el hecho que llamó la atención y que enterneció a todos fue que Odín se acercó al cajón donde reposaba su amigo y soltó un fuerte lloriqueo por algunos segundos a su compañero.

Los cibernautas dieron el pésame a la familia y al 'lomito', algunos también comentaron:

"Los perros son los seres más puros de este mundo, por eso merecen mucho amor, cariño y respeto", "Lo más lindo es tener a un bb así de cariñoso a su lado", "Primer tiktok del día y ya lloré", "Para los que dicen que los animales no tienen sentimientos, me parte el alma ver al peludito llorar por su amigo que ya cruzó el arcoiris", "Lo siento mucho, Firulais", "Lo más bello de este mundo son los animales", "Me rompió el corazón", "Ay, no puede ser tanto amor, lloré", "Me hizo llorar, el amor de los perritos es tan verdadero, son unos ángeles", "Tienen mejores sentimientos que muchas personas", "Pobrecito, qué hermoso. Descansa en paz", "Es muy triste", "Te amo, perrito".



Sin lugar a dudas este video nos recuerda por qué amamos tanto a estos 'peluditos' y los sentimientos tan puros que tienen como el amor incondicional que siempre proyectan