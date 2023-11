Oso irrumpe en una propuesta de matrimonio y momento se hace viral: "quería ser un testigo"

Documentar las propuestas de matrimonio es una tendencia que crece con rapidez, y si bien muchos de esos momentos logran emocionar a los internautas al ser compartidos en redes sociales, a veces pueden tener pequeños "incovenientes".

Pareja recibe visita de un oso negro en medio de su propuesta de matrimonio

Resulta que en TikTok está circulando de manera viral un clip donde un hombre mexicano, especificamente de Nuevo León, México, organizó todo para pedirle matrimonio a su novia.

Es bien sabido que la organización para pedir una mano en matrimonio puede llevar semanas o meses de planeación y resulta que un hombre mexicano, ya tenía todo listo, pero algo logró interrumpir el mágico momento.

Resulta que el hombre logró su cometido de hacer la propuesta en lo que parece el jardín de su casa y tanto él como su novia al finalizar estvieron platicando con otras dos personas sobre su compromiso y lo lindo que fue; no obstante, una persona que estaba dentro de la casa notó algo inusual y es que un oso negro se acercó al grupo por curiosidad.

Rápidamente sacó su teléfono para documentarlo y las personas que se encontraban en el exterior junto con los novios pudieron notarlo de inmediato, pues olfateó sus ropas.



Fue entonces que todos se quedaron inmoviles para no hacer que el animal salvaje reaccionara de manera violenta y esto hizo que el oso perdiera interés y se diera la media vuelta.

Después, la cámara enfocó a los novios quienes con una sonrisa mostraron que estaban bien después del susto, tanto así que la novia inlcuso presumió su anillo, lo cual le dio un toque divertido a la situación.

La vista del oso no pasó a mayores y también para fortuna de todos se trataba de un oso de tamaño pequeño, lo cual disminuyó sus probabilidades de salir ilesos.

El video viral de TikTok tuvo diversas reacciones en Internet

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas comenzaran a apuntar lo improbable que era la escena y otros, no se detuvieron para externar lo gracioso que les pareció el momento.

"Es que quería ser testigo también", "Jajaja la sorpresa de la noche", "El oso fue el que dio el toque de un día único e inolvidable", " ¿Cuántas probabilidades había que pasara esto? lol","Amo la reacción de los novios", "No creería de no ser por el tiktok", "A los novios no les quedó otra más que reír", "Me muero si me pasa eso", "¿Cómo pudieron mantener la calma?", "El oso: bueno y a qué hora comemos" y "Cosas que solo pasarían en Monterey jaja", es lo que comentaron.

@emocion.esbykarlasiller como cuando vas a una pedida de mano en chipinque y el oso baja a darnos la bendición , que experiencia tan aterradora de ver a un oso a menos de 30 cm , escuchar como te huele e imaginar que con zarpazo te manda a ver a Diosito en primera fila , no existe espacio tiempo cuando tienes tanto miedo. ♬ sonido original - Karla Siller851



Este no es el primer oso que interrumpe una boda en dicho estado de México, pues con anterioridad se ha visto a estos animales merodear e irrumpir más propuestas de matrimonio.

