Niños hacen berrinche para evitar ir a la escuela: usuarios de TikTok se identifican con ellos

Desde corta edad, los niños deben comenzar su educación e ir a la escuela y, si bien algunos toman la idea con entusiasmo y felicidad, no siempre resulta ser de esa manera.

Y es que una gran cantidad de pequeños se niegan a asistir a clases cada mañana, y aunque para los padres puede ser un dolor de cabeza, en ocasiones aprovechan la oportunidad y graban las divertidas reacciones de sus hijos, y muchas se han hecho virales en TikTok.

Videos de niños haciendo berrinche al ir a la escuela se hacen virales en TikTok

Estos videos se han vuelto muy populares en la red social y cada vez más papás se unen al trend para compartir cómo se comportan sus hijos cuando no quieren asistir a clases.

Uno de los videos que se volvió tendencia fue el de la usuaria @brhdz1, donde primero se ve a un menor caminando de manera normal hacia la escuela. Segundos después se despide con un abrazo de su madre; pero, al llegar a la entrada del colegio, él se aferra con todas sus fuerzas a la mujer para no dejarla ir.

El TikTok publicado el pasado 30 de agosto alcanzó más de 500 mil vistas y recibió más de mil comentarios; sin embargo, los que más destacaban eran aquellos que decían identificarse con el niño.

"Así me siento cuando debo ir a trabajar, pero en lugar de abrazar a mi mamá es a mi cama", "Pensé que iba a llorar, pero me dio mucha risa con el audio que le pusieron", "Me da ternura, pero a la vez risa porque se aferra bien duro a la mamá" o "Me pongo igual que él cuando se que es lunes y debo ir a trabajar".



Otro de los videos que más ha llamado la atención es el de este pequeño, que lucía contento al asistir a kinder, pero una vez dentro, llora y hace un berrinche demostrando su frustración y enojo por estár allí.

"Muy volado por entrar al kinder. Cuando lo dejé", fue el texto en el video que mostró el antes y el después del niño.



De igual manera los usuarios de la plataforma emitieron sus opiniones respecto a la inesperada reacción del pequeño.





"No me burlo, porque claramente pude ser yo de chiquito", "Yo en la universidad", "Algo así me puse yo cuando me llevaron a la primaria a rastras, jaja", "Me encanta que pasan de estar felices a llorar" y "Algo grosero el niño, pero medio risa", fueron algunos de los comentarios más destacados.



Y es que algunos menores son capaces de hacer cualquier cosa con tal de evitar asistir a la escuela, tal como este niño, que tuvo que ser cargado por su mamá para que se acomodara en una motocicleta.

La madre luchó contra el pequeño por algunos segundos, hasta que pudo sentarlo en el vehículo contra su voluntad.

¿Cuál de todos fue tu video favorito? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has presenciado el berrinche de un pequeño para evitar asistir a la escuela, o si tus propios hijos te juegan malas bromas con tal de quedarse en casa.

"Su manera de retorcerse es épica, se volvió uno de mis favoritos", "Yo cuando se acaba el fin de semana me pongo igual", "Me encanta que no se rinde tan fácil en su batalla por faltar a la escuela" o "Pobrecito, me reí por su desgracia de ir a la escuela y su manera de evitarlo", fueron algunas opiniones del video.