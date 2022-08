¿TikTok tiene nueva reina? Ella es Francesa Miranda, la niña de 8 años que cautivó con su humor

Ana Paula Peñaranda Miranda, mejor conocida en redes sociales como Francesa Miranda, es una niña colombiana de 8 años que enamoró a TiKToK con sus divertidos ‘sketches’ (escenas de corta duración con tono humorístico).

En sus videoclips, la pequeña muestra una gran habilidad para la interpretación, desde ejecutar los ademanes correctos con el fin de brindarle realismo a las escenas, hasta aprenderse los diálogos para hacer un perfecto ‘lip sync’ (sincronizar el movimiento de los labios simulando cantar o hablar).

Francesa Miranda, la niña de TikTok que consigue miles de reproducciones

Ana Paula inició en TikTok en abril de 2020, durante la cuarentena, ya que le sirvió como terapia durante los días de encierro. Al notar su talento innato y la buena respuesta de las personas, sus padres comenzaron a ayudarla; su papá se encarga de la iluminación y el vestuario, mientras que su mamá le ayuda con los diálogos para sus videos.

“Ella me hablaba de esa plataforma, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Ella me dijo que quería hacer uno (video) y bajamos la plataforma, empezamos a jugar haciendo videos. Y ahí empezó” explicó la mamá de la menor en entrevista al programa ‘Hoy día’ el 6 de junio de 2022.



Actualmente, la cuenta de TikTok de Francesa Miranda tiene más de 25 mil seguidores, y en Instagram ya superó el millón de fans, a quienes la nena llama con cariño “ternuritas”.

“La gente escribió cosas impresionantes que a mí me llamaron la atención porque en los comentarios decían que cuando estaban tristes o en depresión yo los hacía reír un poco”, contó Ana Paula Peñaranda Miranda en entrevista al programa ‘Hoy día’ el 6 de junio de 2022.

Entre los comentarios positivos que la niña recibe se puede encontrar desde felicitaciones por su gran talento, hasta augurios de una carrera exitosa en la actuación:

"Ya tenemos una nueva reina de TikTok", “Eres la mejor actriz que he visto”, “Que barbaridad con esta niña, tienen una gran memoria y es muy chistosa”, “Que linda, sigue con esa chispa y llegarás lejos”, “Francesa tienes un excelente futuro como actriz”, “Nena, tus actuaciones son increíbles. Muchas que salen en la televisión deberían aprender de ti” o “Hermosa niña con mucho talento para deleitarnos”.



Cabe mencionar que Francesa Miranda ha comentado que su sueño es convertirse en actriz de Hollywood e incluso se le ha llamado a castings para que participe en películas. Sin embargo, sus padres los rechazaron porque consideran que su hija aún es muy pequeña para entrar de lleno al mundo del espectáculo.