Tuvo 16 hijos y todos la abandonaron: Historia de abuelita mexicana conmueve a TikTok: así vive

En TikTok se albergan historias increíbles sobre personas de la tercera edad, como aquella de una señora que a sus 87 años festejó su cumpleaños con una fiesta temática de princesas.

Sin embargo, pocas tienen un alto impacto en la red social como la de una señora de 97 años que cautivó a los internautas por la difícil situación en la que se encuentra viviendo.

¿Quién es la abuelita que se viralizó en TikTok por sufrir abandono y vivir en la pobreza?

Isabel Méndez Jiménez es el nombre de una mujer que, gracias a una serie de clips, se volvió famosa en TikTok, esto luego de declarar con lágrimas en los ojos que aunque tuvo 16 hijos, ninguno se preocupa por ella en la actualidad.

"Ni saben si vivo o no. Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo. Quedé viuda de 33 años, me fui a trabajar a México, me fui a trabajar Chicago. Le mandaba a mis padres para que levantaran a mis hijos y los pusieran en la escuela", fue parte de la declaración que dio.



La señora que vive en una zona rural de Oaxaca, México, fue entrevistada por Jaime Toral, un youtuber y tiktoker que se dedica a mostrar en su cuenta @jaimetoraltv, la ayuda que le proporciona a personas en situaciones vulnerables.

El pasado 15 de agosto en la plataforma de TikTok, donde acumula más de 800 mil seguidores, dio a conocer el caso de la mujer y explicó que vive su día a día en extrema pobreza.

Para sobrevivir, ella se dedica a bordar servilletas y normalmente come una cantidad pequeña de frijoles o nopal por la falta de dinero, pero cuando tiene, no duda en comprar queso y carne.

@jaimetoraltv 16 hijos que no saben ni les interesa saber si estoy viva 😥 ♬ sonido original - Jaime Toral



La señora Isabel, quien sufre de un problema grave en los ojos que podría dejarla ciega, compartió que le gustan muchos los animales, por lo que le hacen compañía algunos perritos y gatitos.

Algo impactante es que, si bien sus hijos no la visitan, uno de sus nietos de 23 años sí lo hace para hacer canastas de carrizo y ayudarla un poco; sin embargo, declaró que constantemente llega en estado de ebriedad.

"Mi nietecito es el que hace canastitas, pero es muy borracho y se va. Toma mucho, él no come aquí, come en la calle".

Internet quedó conmovido con su historia y se mostraron deseosos de ayudarla

Si bien, la historia completa de la abuelita Isabel Méndez se encuentra en el canal de Jaime Toral conocido como 'Tantoyuca Toral' en Youtube, publicó fragmentos de dicha entrevista, los cuales acumularon en una semana más de 45 millones de vistas.

Muchos usuarios de la red social le preguntaron al autor de los clips cómo podían ayudar a la señora y demostraron su admiración porque a pesar de vivir de manera humilde, compartió lo poco que tenía de comida durante la entrevista.

"¿Cómo le hacemos llegar donaciones?", "Qué gran corazón a pesar de que no tiene mucho no duda en compartirlo, eso habla bien de ella", "Ay no puedo, su bondad es tanta que se ganó mi respeto" o "Se me parte el alma en mil pedazos por ver viejitos así abandonados", fueron algunos comentarios que se pueden leer en TikTok.

La abuelita recibió ayuda económica y despensa

Jaime Toral le regaló a la señora Isabel pollo y verduras para que comiera, además también le entregó 3 mil pesos (alrededor de 150 dólares) para que pudiera comprar más alimentos y ropa nueva.

Al ver el dinero, la mujer de 97 años no pudo evitar llorar y le dio un fuerte abrazo al youtuber, quien le deseó mucha felicidad y prosperidad.

"Ojalá sigas visitando a la abuelita después de esto", "Que abuelita más linda su forma de agradecer es tan conmovedora que nos hizo llorar. Gracias Jaime Dios te dará tu recompensa por tu buena obra", "Es la persona más noble y sencilla que he visto , me conmueve su humildad y su gran corazón , gracias Jaime por ayudar a la preciosa abuelita", fue cómo reaccionaron sus seguidores en YouTube.



La historia de Isabel Méndez ya le dio la vuelta al mundo, pues diversos medios de comunicación propagaron su entrevista y se encuentra conmoviendo a cada vez más personas.