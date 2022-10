Quinceañera recibió inesperado regalo de último juguete: video conmovió a TikTok por esta razón

Durante las fiestas de XV años mexicanas, la entrega del último juguete es un momento sumamente especial, el cual simboliza la transición de la niñez a la adultez. Incluso a los varones que rompen estereotipos y celebran como quinceañeros se les entrega este presente.

Sin embargo, una jovencita vivió un conmovedor momento cuando, en lugar de regalarle un peluche o algún otro objeto, le dieron un recuerdo de su abuelito fallecido.

Quinceañera fue sorprendida con foto de su abuelito fallecido y conmovió a TikTok

La usuaria identificada como Neftali Vasquez fue la encargada de subir el video viral bajo la descripción “un regalo muy especial, enviado desde el cielo”. En dicha grabación la quinceañera Arella Sinohui aparece abriendo su último juguete con mucho entusiasmo, pero cuando descubre lo que es rompe en llanto.

Resulta que sus familiares le regalaron una fotografía de ella junto a su abuelito fallecido, quien ya no pudo estar ahí para disfrutar con a ella su fiesta de 15 años. Por ello, sus seres queridos recurrieron a programas de edición fotográfica para sobreponer la imagen del viejito a lado de su nieta usando su vaporoso vestido de quinceañera y así dar la ilusión de que la acompañó en un día tan importante.



Tras ver el video, cientos de internautas se expresaron sumamente conmovidos en la sección de comentarios, pues muchos de ellos se identificaron con el caso de la quinceañera:

“Llorar por desconocidos es mi pasión”, “Lloré con el video, por qué me pasó con mi mamá. Pero a ella ya no le tocó verme vestida de blanco. Valórenlos ahorita que los tienen porque no son eternos”, “Estos videos son los que se sienten en el alma”, “Lloré porque me recordó a mis tíos, ya no pude bailar el vals con ellos. Los que tienen a sus tíos demuéstrenles mucho su cariño”, “La verdad empecé a llorar desde que comenzó la canción. Hermoso detalle”, “Lloré porque me tocaron el corazón” o “Esto es lo peor para un nieto, cuando sus abuelitos ya no están con ellos”.



Ante el éxito de su video, Neftali Vasquez mencionó en la sección de comentarios que el retrato lo mandó a hacer con el artista digital bajo el usuario de TikTok Retratos_de_arte, el cual se especializa en cuadros personalizados sobre lienzo, basados en las fotografías familiares que le mandan sus clientes.

Asimismo, la mujer publicó un segundo video en el que muestra un poco más del regalo y la fiesta, como la coronación, el cambio de zapatillas y el vals familiar.