Latina en EUA asegura que los mexicanos y su música son "peligrosos" y explica las razones: "Cuidado"

Video Latinos conquistan el mundo con su baile: sacaron los 'pasos prohibidos' en Europa

En redes sociales existen miles de videos de personas quedando maravilladas con las canciones de grupos mexicanos al escucharlas por primera vez, pero una mujer latina en Estados Unidos reveló que al inicio no le gustaban, lo cual la hizo viral en TikTok.

¿La música mexicana es peligrosa? mujer lo asegura en video de TikTok y se viraliza

PUBLICIDAD

Grecia, una usuaria de la red social de video cortos compartió en su perfil @alborotadas que las personas debían “tener cuidado con los mexicanos” y explicó por qué mediante una experiencia de vida.

Hace 7 años llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar con ellos. Desde la mañana hasta la noche colocaban pura música mexicana, cumbia,banda, corridos y yo salía con un dolor de cabeza, no me gustaba. Yo lo que quería escuchar era un merengue, una salsa...", fue como inició su discurso.



Si bien primero pareció criticar la música de este país después la tiktoker reveló que todo era sarcasmo, pues al final le comenzó a "encontrar gusto" a esta música, tanto así que creó playlists musicales con canciones que eran de su agrado de diversas agrupaciones como Fuerza Regida o Grupo Frontera, solo por mencionar algunos.

"Se ganó mi corazón, entonces tengan cuidado con los mexicanos porque se te meten aquí (señalando su corazón) y si te dejas cuidado, de verdad", fue la manera en que terminó su idea.

Imagen @alborotadas / TikTok y Grupo Frontera / Instagram

Así reaccionaron los mexicanos a las declaraciones

El clip obtuvo alrededor de 1.7 millones de likes en menos de dos semanas y en la sección de comentarios, las personas aseguraron que creyeron firmemente que ella iba a criticar la cultura mexicana, por lo cual estaban listos para atacarla sin piedad.

"Ya estaba afilando el dedo pa’ escribir", "Ya estaba afilando la lengua", "Cuando empezó el video me enojé después me hizo sonreír", "Jajaja me quedé con mi veneno dentro porque estaba lista para soltarlo", "Conforme hablaba me iban ardiendo los pies y al final me sale con eso, bien jugado", "Créeme que estaba apunto de estallar" o "Ya estaba afilando las uñas . En México somos un amor", es lo que publicaron.



Latinos de diferentes países confirmaron la idea de Grecia, pues explicaron que el efecto de la música mexicana es real, debido a que al inicio no les gustaba, pero después terminaron amándola.

"Me pasó algo similar, según yo no me gustaba y terminé encantada", "Confirmo, la música mexicana se te mete hasta en la venas", "Una vez que empiezas a escucharla ya es imposible dejar de hacerlo", "Donde vivo hay un supermercado que escuchan música mexicana vas por los pasillos y todos cantan, me pegaron el hábito", "Es música muy buena, la escuché un par de veces y ya es mi favorita" y "Hermana me pasó lo mismo en mi trabajo", fueron algunos puntos de vista.



Al final, la creadora de contenido fue nombrada como "mexicana honoraria" por la manera tan positiva en que habló de México, su gente y por supuesto su música.



¿Tú ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.