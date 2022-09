Mujer es visitada por un venado y sus asombrosos videos cautivaron a TikTok: lo llamó Reyli

En TikTok circulan sorprendentes historias de amistad entre personas y animales, una de ellas se muestra en la cuenta ‘mraquelal’, propiedad de una mujer latina llamada Raquel (quien se dedica a la decoración de mesas), la cual vive cerca de un bosque y, por ello, suele ser visitada frecuentemente por un venado que va en búsqueda de comida y compañía.

Venado visita frecuentemente a una mujer y sus videos son adorables

Desde junio de 2022 ‘mraquelal’ ha documentado las continuas visitas de un venado a su casa; al inicio, el mamífero solo se atrevía a explorar el patio de la mujer, pero esta logró ganarse su confianza regalándole higos para comer. Fue entonces que el animal poco a poco se armó de valor para adentrarse en la casa, y ahora hasta interactúa con el perrito, mascota de la mujer.



La mujer incluso bautizó al venado como Reyli y en la sección de comentarios de sus videos explicó que no es una mascota en cautivero como algunos han especulado, sino que vive libre en el bosque junto a otros seis venados; sin embargo, Reyli es el único que va a visitarla frecuentemente.

El vínculo que formó Raquel con el venado Reyli rápidamente cautivó a TikTok y varios internautas comentaron sus opiniones al respecto:

“Los animalitos saben quien tiene buena vibra”, “Qué suerte experimentar este tipo de encuentros”, “Que envidia, a mí solo me visitan los perros del vecino para zurrarse en mi jardín”, “Te escogió como su amiga porque ve mucha bondad en ti”, “Ya se siente el dueño de la casa; después ya no va a pedir un higo, va a abrir el refrigerador”, “Creo que siente tu buena vibra y por eso no intenta huir” o “¡Qué hermoso! No es tan fácil ganar su confianza, ellos saben quien les ama y tú tienes un enorme, generoso y hermoso corazón”.

¿Qué significa ver un venado? Internautas creen que simbolizan amabilidad

Como se mencionó en comentarios, los venados son animales difíciles de ver, y poder interactuar con ellos es casi imposible, pues son ciraturas muy cautelosas.

Por ello, algunos internautas cautivados con la amistad de Raquel y Reyli explicaron que un ciervo generalmente representa paz interior, dulzura, autoconciencia y elegancia, así que ver uno de estos mamíferos significa tener una fuerte espiritualidad y buena apreciación del entorno energético.

Otros creen que la visita del venado a la casa de Raquel es un recordatorio de su guía espiritual para que siga siendo amable con los demás y con ella misma. También hubo personas que relacionaron la presencia del animal con un cambio o renovación en la vida de la mujer.