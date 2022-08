Madre impacta por su reacción ante travesura de su hijo: reveló su secreto para no gritar

En TikTok existen influencers de todo tipo, y aquellas que están ganando atención, son las madres que se dedican a hablar de una manera sincera y sin tapujos sobre la crianza de los hijos, desde los aspectos agradables hasta aquellos que pueden provocar un dolor de cabeza.

Y es que l os consejos de maternidad que se pueden encontrar en las redes sociales son muy variados, pero el que causó un gran impacto fue el de Cata, una mujer que se dedica a empoderar a las mamás y hablar, desde su perspectiva, sobre la crianza.

En su cuenta de TikTok @mamasincaos, tiene videos sobre diversos temas como la lactancia, la implementación de límites a los infantes y el autocuidado, solo por mencionar algunos.

Hasta la fecha cuenta con más de 600 mil seguidores y más de 9.4 millones de likes por su contenido.

Cata se volvió viral en TikTok por su manera de reaccionar ante una travesura de sus hijos

Dentro de la comunidad de mamás influencers, Cata es muy popular; sin embargo, millones de personas la conocieron de manera reciente por expresar cómo se sintió cuando vio que uno de sus hijos comenzó a saltar de la cama y terminó por caerse.

Al inicio del clip se le puede ver maquillándose y grabándose al mismo tiempo, pero al notar que su hijo estaba llorando sale de escena y explica que, aunque en el clip se puede escuchar cómo consuela a su hijo, en realidad por dentro se sentía llena de rabia.

"Hace un tiempo mientras hacía un video, mi hijo se cayó de cabeza mientras saltaba en la cama... Cuando vi que el golpe no era grave, de la preocupación pasé rápidamente a la rabia. Rabia porque les he dicho mil veces que no salten a la cama. Rabia porque basta con que me empiece a arreglar para que hagan alguna tontera y me interrumpan los pocos minutos del día que tengo para mí", fue parte del texto que acompañó el video.



En el video se puede ver cómo la mujer abraza a su hijo mientras habla con él con calma, y explica qué al brincar en la cama es probable que los niños se lastimen, resalta en su texto que a pesar de que sentía enojo y rabia, sabía que no era correcto externarla.

Lo importante para ella en ese era ayudar a su hijo con sus emociones para saber qué es lo mejor, si corregirlo o conectar con su sentir.

"Mi hijo lo está pasando mal y necesito enseñarle a salir de ese estado, porque criar es formar futuros adultos funcionales, capaces de gestionar sus emociones, y lidiar con las dificultades. Que no le teman al error ni crezcan con miedos como sus padres".



El TikTok tuvo un alcance de 20 millones de vistas y 2 millones de me gusta, además de una gran cantidad de mensajes donde los usuarios mostraron su admiración.

"'Pero esa rabia es mía', me he quedado helada cuando la he leído, ojalá y mi madre hubiera pensado así cuando era pequeña", "Amo la sinceridad de tu post, eres una gran guía para ejercer la maternidad sana", "Entiendo tu frustración pero sobre todo admiro la forma en la que sobrellevas el sentimiento y ayudas a tu niño a sentirse mejor" y "Cuanta inteligencia emocional, de verdad la admiro", fueron algunas opiniones de sus seguidores.



Al final, se puede ver al niño más tranquilo y la influencer terminó su clip comentado que esto lo logra gracias a que sabe cómo conectar con los sentimientos de sus hijos y los propios de manera individual.

Según la creadora de contenido, la paciencia no tiene nada que ver con la maternidad

Cata también recibió mensajes donde expresaban que tenía una gran paciencia para ser mamá, pero poco después decidió subir otro video revelando que no era así.

"Yo no tengo paciencia, de hecho soy súper crítica respecto a los consejos maternales que parten de la paciencia. Yo creo que para poder criar y conectar con las emociones de mis hijos y tener que lidiar con la cantidad de m***** que uno recibe a diario es con una actitud activa. No de recibir, recibir, aguantar, aguantar... Yo no soy una persona con paciencia yo soy una persona terapeada", fue parte de su discurso.



Explicó que recibir ayuda profesional para mejorar su salud mental le ha ayudado en su método de crianza, pues sabe cómo gestionar con sus emociones y ayudar a sus hijos siempre que lo necesiten, de una manera sana.

Además, invitó a las madres a buscar ayuda profesional para que no terminen explotando al momento de querer disciplinar a sus hijos, lo cual ha sido una idea bien recibida entre muchas mujeres.

" Me encantan estos videos y me dan las herramientas para prepararme. Lo que ella explica de las emociones es clave", "Tienes razón, desde que deje de pensar en tener paciencia soy mejor mamá, porque ahora aplico tu técnica, y de verdad que he colapsado menos" o "La terapia mientras se es madre es vital y la realidad es que aún es un tema tabú, pero gracias por decirlo".