"¿Cómo me habría bronceado?": mujer es criticada por irse de vacaciones sin su bebé

Hoy en día es muy común leer que las parejas disfruten de sus vacaciones sin hijos en las redes sociales, y si bien este movimiento ha sido señalado duramente por un tiempo, cada vez se conocen más casos, que al hacerlos públicos son recibidos con opiniones divididas.

Mujer causó polémica por irse de vacaciones sin su hija

Uno de los casos más recientes que se dio a conocer fue el de Carla Bellucci, una mujer de 40 años que antes era modelo y hoy trabaja como creadora de contenido e influencer.

La británica cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram y en sus publicaciones muestra lo mucho que le gusta visitar lugares calurosos.

Gracias a sus redes, se sabe que ella tiene una bebé de 6 meses llamada Blue y otros dos hijos mayores, con quienes ocasionalmente sube fotografías.



Bellucci decidió viajar a Dubai de vacaciones el pasado mes de mayo después de comprometerse con su pareja, y asistieron a un resort de lujo llamado Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island.

En sus historias de Instagram y fotografías, se podía notar que no llevó a su hija, lo cual inmediatamente comenzó a generar críticas y ataques directos a su perfil. Estos continuaron, a tal nivel que tuvo que desactivar los comentarios de sus publicaciones.

Su historia se hizo viral y fue atacada en redes sociales

Su viaje se replicó en otras redes sociales y fue donde algunas personas la señalaron como una mala madre por disfrutar del hotel sin su pequeña.

"No entiendo cómo puede dejar a su bebé, qué irresponsable", "Siento que no quiere a su hija por no llevarla, no le veo nada de malo", "¿Por qué dejan ser madres a personas así?" o "¿Soy yo o esto la hace mala madre?" son algunos de los comentarios que se pueden leer en Internet.

Carla Bellucci compartió sus motivos para no ir de vacaciones con su bebé

De acuerdo al medio 'The Sun', Bellucci comentó en una entrevista para la página Fabulous, el pasado 5 de mayo de 2022, que para ella es normal irse de vacaciones sin sus hijos, pues le gusta tomar descansos con su pareja para fortalecer su relación, y esta vez, su bebé se había quedado bajo el cuidado de su madre y hermana.

"Siempre me voy de vacaciones sin mis hijos. Tenemos nuestro tiempo y luego tenemos nuestras vacaciones familiares. Tomar descansos solos como pareja es muy importante, ayuda a mantener la relación. Estar en Dubái era un trabajo, tenía que publicar en el blog todos los días. No fue un descanso para niños, ni mucho menos. Por supuesto que extrañé a Blue, pero no me arrepiento de haber ido. Nunca pensé que Blue debería estar allí porque no es práctico, ¿cómo me habría bronceado con Blue gritando?", fue parte de su declaración.

Una gran cantidad de mujeres respaldaron su acción

Ante su respuesta, muchas mujeres apoyaron su decisión, debido a que la maternidad no es nada fácil. Así que estuvieron más que de acuerdo en que Carla tuviera su momento de tranquilidad.



Por último, la influencer declaró que considera "irresponsables" a las personas que llevan a sus hijos a lugares de vacaciones donde las temperaturas pueden llegar a ser extremas.

"No se pueden tener las mismas vacaciones con los niños”, dice ella. "No puedes disfrutar de tu tiempo, los niños están gritando porque tienen quemaduras solares o insolación. Creo que estas mamás que se llevan a sus hijos a unas vacaciones de lujo son irresponsables, ¡no deberías tener hijos con ese calor! Si hubiera hecho eso con Blue me habrían llamado irresponsable, sin duda".