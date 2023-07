Niños enredan juegutes en el cabello de su prima y toda la familia tuvo que ayudar a quitarlos

TikTok puede mostrar videos divertidos de todo tipo , pero también travesuras que van demasiado lejos, tal como la que vivió una chica llamada Karla Ramírez en medio de una fiesta familiar.

Su hermano Rafael fue el que expuso que hace poco ella casi se queda sin cabello debido a unos juguetes llamados bunchems, los cuales son pequeñas bolas coloridas que se pegan entre sí para crear figuras.

Familia desenreda el cabello de una joven que tenía atorados juguetes en él y se hace viral



Resulta que Karla estaba jugando con algunos primos, quienes pensaron que sería una buena idea aventarse estos objetos los cuales terminaban prensados en el cabello.

Lamentablemente la joven fue "atacada" por sus familiares, quienes se organizaron para ponerle en su largo cabello una enorme cantidad de bunchems, pero allí comenzó el problema, pues terminaron tan enredados a su melena que no podía retirarlos por sí sola.

Entonces decidió pedir ayuda y su hermano Rafael, quedó tan impactado con el aspecto de su cabello que decidió documentar lo ocurrido.

Dentro de su clip explica que entre él, su mamá y dos tías fueron los que se dieron a la tarea de quitarle los bunchems con peines.



En poco tiempo se detuvo la fiesta y toda la familia rodeó a Karla para ver aquel desastre que tenía con el fin de poder ayudarla.

Al ser la primera vez que vivían algo así tuvieron que recurrir a diversos productos como aceite de bebé o crema capilar para tratar de desenredar toda su melena y al parecer funcionó.

Después de dos horas y media gracias a la ayuda de sus tías se le pudieron retirar 130 bunchems a Karla de su cabellera, lo cual festejaron con un gran aplauso.

Así reaccionaron los usuarios al video de TikTok

El video publicado el pasado 2 de julio ya se esparció en TikTok con más de 33 millones de vistas. Los internautas reaccionaron con diversas bromas gracias a que todo resultó ser un final feliz.

"La reunión familiar se volvió en trabajo de equipo", "La fiesta temática bunchems", "Qué coraje y a la vez que bonito todas tus tías apoyando", "Momento canónico que unió a la familia jaja", "Le dio un giro descabellado a la fiesta", "No pueden decir que la familia no se une en situación enredadas", "Algo me dice que será la nueva tradición familiar, hagan una rifa para ver a quien le desenredan el cabello el año siguiente" o "La prueba de oro para saber si tu familia te quiere de verdad#, es la manera en que reaccionaron.



Karla narró en una 'story time' su propia versión de la historia en su cuenta @kar..rmz, y aunque los usuarios le preguntaron qué castigo le dieron a sus primos ella todavía no responde.



Al parecer este tipo de incidentes no son tan extraños, pues muchas personas han compartido en redes sociales que vivieron una experiencia similar por culpa de los bunchems.

