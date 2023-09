Joven compite en carrera y aparatoso tropezón le quita el primer lugar: se viraliza en TikTok

Todos los días llegan nuevos videos virales a TikTok y el que actualmente está circulando sin control es uno que muestra un final inesperado dentro de una competencia, te explicamos.

Joven participa en carrera y sufre caía antes de llegar a la meta: amigos se burlan de él

De acuerdo al material publicado originalmente por el usuario @moore.of.joel, un grupo de estudiantes fue al estadio de su escuela para ver y grabar la carrera de velocidad donde participaría su amigo.

Al sonar la señal de inicio el atleta corrió con todas sus fuerzas para poder obtener un buen lugar mientras sus amigos trataban de darle ánimos, aunque dudaban que podría conseguirlo.

Para su sorpresa el muchacho rebasó a sus oponentes y sus compañeros no tardaron en gritar de manera eufórica para que continuara avanzando.

Al llegar al primer puesto todos se emocionaron, pues faltaba muy poco para llegar a la meta; sin embargo, el ambiente pasó de ánimo a risas porque el concursante terminó tropezando en el suelo.



Su pequeño descuido le terminó costando la carrera , pues cruzó la línea en los últimos lugares y sus amigos no dudaron en burlarse de él a lo lejos, tanto así que no pudieron parar de reír.

Todo el incidente fue publicado en TikTok y aunque el autor original lo borró, termimó siendo rescatado por otros usuarios obteniendo más de un millón de vistas en tan solo 4 días.

Además de conseguir 32 mil 'me gusta', en los comentarios las personas expresaron que si bien el incidente les sacó una sonrisa, condenaron la mala conducta de sus "amigos".

"Con esos amigos para que quieres enemigos", "Los amigos no son amigos ya se vio", "No hay peor influencia que tus amigos", "Moraleja: nunca festejar antes", "Los amigos lo hicieron perder", "Bueno, al menos hizo reír a sus amigos", "Me da risa porque tengo amigos así", "Se nota que querían desconcentrarlo desde el inicio", "Los amigos querían ver ese final y se les cumplió jaja", es lo que expresaron algunos.



Por otro lado algunos aseguran que el atleta no tropezó en realidad, más bien se dejó caer porque sabían que estaban grabándolo y el clip podría hacerse viral, pero no hay pruebas de ello.

"Qué caída tan falsa", "Obvio se dejó caer", "Casi no se notó que se tiró ehh (sarcasmo)", "Todo fue planeado, no tengo pruebas, pero tampoco dudas", "Algo anda mal en el 2 video", "Siento que no cayó de manera legítima, hasta su vuelta parece de telenovela", "Sí me dio risa aunque todo fue actuado" y "Casi me la creo, pero la caída les falló", es lo que comentaron al respecto.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Pasa a ver: