Mexicana finge ser turista en su país para "que le hablen en inglés": hace enfurecer a Internet

En los últimos meses han crecido los videos de mexicanos exponiendo cómo la gentrificación está modificando la vida de millones de personas en los distintos estados del país.

Joven admite en video fingir ser turista en su propio país y hablar inglés

Una de las quejas más recurrentes es que los extranjeros no tratan de comunicarse en español y ahora, una chica llamada Meri causó revuelo por compartir en su cuenta de TikTok que su nuevo pasatiempo era unirse a ellos hablando en inglés.

“Pasear por Playa del Carmen, fingir que soy turista y que todos me hablen en inglés es mi nuevo hobby”.



Dentro de su material se mostraba caminando por las calles de Playa del Carmen bajo el sol y grabándose con su teléfono. Además de acompañarlo con el texto mencionado, irritó a usuarios de la plataforma por su título: "¿Ya diganme la verdad, si parezco?".

Así reaccionaron Internautas al video viral de TikTok

Tras ser publicado el 10 de abril actualmente tiene 1.3 millones de vistas. En la sección de comentarios, se pueden leer mayormente mensajes atacándola y en tono de burla, pues en su punto de vista no debería actuar como extranjera cuando no lo es.

"Yo después de que me dijeran 'konichiwa' en la entrada de Miniso”, “Yo después de que el taquero me dijera 'güerita'”, “Mi compa a la que le hablaron en inglés una vez”, "Yo saliendo de mi primer clase de inglés","¿Extranjera tú? sí, claro que se nota, dijo nadie nunca", “Hay cosas que solo pasan en tu imaginación”, “¿Vienes de Suiza?” o "Yo después de que me dijeran que estoy güerita", fueron algunos de ellos.



Otros defendieron la postura de la tiktoker y le pidieron que siguiera hablando en el idioma que quisiera mientras estuviera en Playa del Carmen sin importar las críticas.

Tras ver la viralidad de su clip, Meri decidió hacer otro video comentando que estaba sorprendida por todo "el hate" que recibió y de hecho, admitió que volvió a hablar en inglés al salir a pasear, después de su primer posteo.

Por último, puntualizó que los comentarios negativos no le afectan en lo más mínimo, ya que tiene una gran confianza en sí misma.

"Se me hace preocupante, he leído comentarios muy feos y no hacía a mí persona, porque a mí no me importa qué me puedan decir de mi físico o de mi personalidad porque estoy en un punto de mi vida donde sé quién soy; nadie en Internet puede decirme qué soy o qué no soy porque he trabajado mucho en mí", fue parte de su discurso.



Actualmente la tiktoker trata de no hablar más del tema, pero cada días los comentarios negativos en su contra no dejan de crecer.

