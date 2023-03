Joven se pelea con su perico porque no la deja mandar notas de voz y se hace viral

Los lazos de amistad entre humanos y animales puede ser muy fuertes, lo cual se ha podido demostrar gracias a diversos videos en TikTok.





Video viral TikTok muestra cómo una chica discute con su perico

Una joven reveló que no siempre se lleva bien con su perico mascota, pues en ocasiones discute con él por una sencilla razón: no le permite hablar por teléfono.

Esto es lo que vivió la usuaria de TikTok (@agustinacoldeira_) quien dentro de su cuenta mostró que al tratar de enviar algunas notas de audio a sus amigos vía WhatsApp, el ave comenzó a hacer ruido e interrumpirla.

"Yo estoy grabado un audio, pero no me dejas, yo necesito silencio en la casa", fue la manera en que comenzó su pelea verbal.



Mientras su dueña le reclamaba por su actitud el perico no dejaba de repetir "mejor afuera", para invitar a la tiktoker a que saliera de la residencia y allí grabara los audios que quisiera, a lo que ella contestó que no.



Aunque trató de razonar con el animal para que la dejara mandar sus mensajes de voz, él simplemente continuó diciendo la misma frase mientras se encontraba parado afuera de su jaula.

"¿Puedes dejar de gritar? quiero grabar un audio o ¿no me vas a dejar?. Estoy mandando un audio importante y no me dejas, además vos estás gritando, ¡cállate!", es cómo ella continuó discutiendo.

Internautas reaccionaron a la pelea de la joven con su perico parlanchín

El video publicado el pasado 22 de marzo se volvió viral con solo dos hashtags y alcanzó a ser visto por más de 1.2 millones de veces. En la sección de comentarios, los usuarios de la red social comentaron que la escena resultó ser una de las cosas más extrañas, pero divertidas que hayan visto, justo como pasó con el video del perrito que terminó atorado en un tabique.

"Muy random la pelea, pero me dejó picado el chisme", "Es tierno y divertido a la vez, no me esperaba ver algo así", "Jaja yo tengo peleas con mi hermano y tu con un perico", "Amo que discuten muy educados, cero insultos aquí", "¿Bueno y al final quién ganó? necesito saber", "Qué extraño ver esta pelea", o "Morí de risa, que tu perico te corra de la casa es una joya", resultaron ser algunos de ellos.



Incluso algunas personas comentaron que en lugar de escuchar que el perico dijera "mejor afuera" entendieron otras frases similares.

"Yo entendí "sácame afuera", "la que puede puede" o "ándate afuera", "Según yo dice "hazlo afuera", Parece que dice "contéstale afuera", pero no sé jaja", "Yo escuché "sácame afuera" y eso que lo repetí 10 veces", "Qué confuso escuché algo diferente cada vez que lo vi" y "Seguro le dijo "mejor afuera" tiene más lógica".



A raíz de su popularidad, los seguidores de la joven le han pedido que publique más videos junto a su perico quien ya es toda una estrella.

