Joven "se quita" los tatuajes del cuerpo y graba reacción de sus conocidos: ¿no les gustó?

Anteriormente los tatuajes eran mal vistos en la piel de las personas, pero ahora muchos deciden realizarse uno y mostrárselos a sus familiares.

Hombre graba a sus conocidos al verlo sin tatuajes y su tiktok se hace viral

De hecho, quien le dio un giro a esta tendencia fue el influencer colombiano Yeferson Cossio, pues en lugar de presumir su look con tatuajes, decidió esconderlos y dar a conocer el resultado de cómo luciría en caso de no haberse tatuado nunca.

Resulta que el joven latino tiene más de 15 millones de seguidores únicamente en TikTok debido a la diversidad de su contenido, el cual se divide en mostrar momentos divertidos de su vida, hace retos virales o posar sin camisa.

Yeferson tiene una inmensa cantidad de dibujos en la piel que van desde sus piernas hasta incluso su rostro, y para darles una sorpresa a sus familiares y amigos, los “borró” para darles una idea de su apariencia sin ellos.

En un primer video compartido el 22 de abril, él explicó que un grupo de personas se encargaría de maquillarlo con productos especiales con el fin de "quitarle" todos los tatuajes, y asombrar a sus conocidos para ver cuáles serían sus caras con dicho cambio.

Tras un largo proceso, primero le pidió a sus hermanas que abrieran los ojos y de manera instantánea una de ellas expresó que se veía "hermoso", mientras que la otra no pudo dejar de sonreír con el resultado.

No a todos les gustó ver al joven sin tatuajes

Al ser el turno de sus amigos mencionaron que parecía "un inocente fisicoculturista", que le quedaba bien la piel libre de tatuajes y también daba la impresión de tener un cuerpo más grande, especialmente en el área del abdomen la cual estaba marcada.

Otros conocidos tuvieron una opinión muy diferente tras opinar que su apariencia no los convencía o que simplemente no les gustó cómo lucía sin sus diseños.

Una de las reacciones más polémicas fue la de su novia, quien al principio parecía estar decepcionada y triste, pero después se mostró feliz; lo cual hizo pensar a los usuarios que quizá cambió de opinión solamente por la cámara que la estaba grabando.



Por último, su mamá también miró el resultado del maquillaje y aunque admitió que le gustaba su apariencia, ella lo prefería con tatuajes.

Su clip se hizo viral con más de 26 millones de vistas y a petición del público en otro video, por fin reveló cómo lucía, pues en el primer tiktok jamás apareció a cuadro.



De hecho para aprovechar su look temporal, Yeferson Cossio decidió realizar una sesión de fotos dentro de un gimnaso, lo cual les gustó a los seguidores.

"Esas fotos pasarán a la posteridad", "Me gusta mas con los tatuajes se ve más serio y más guapo", "Tatuajes es mejor", "Te miras mejor con tatuajes", "Muy buena sesión, pero sigo creyendo que los tatuajes van contigo", "Qué gran diferencia la verdad, me gusta con y sin tatuajes", "Las fotos muy pro me enamoré más", "Se nota que no se arrepintió de ponerse tatuajes cuando se miró al espejo", es la manera en que reaccionaron algunos.



¿Ya conocías este video de TikTok? No olvides decirnos en los comentarios.

