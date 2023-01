Joven pega sticker de su negocio en la ventana de su auto y ¿recibió un insulto? Esto pasó

Gracias a TikTok muchos dueños de pequeñas empresas logran aumentar el número de sus clientes al crear contenido, cosa que experimentó una chica que tejió su propio bolso Prada.

Existen muchas maneras de emprender y si bien las estrategias son diversas, para obtener resultados algunos buscan otras maneras de llamar la atención.

Mujer pega sticker en su auto y recibe mensaje de odio: compartió su historia enTikTok

Este fue el caso de Camila Rojas Oro una joven que decidió promocionar sus servicios como peluquera. Para ello, se le ocurrió mandar a hacer una pegatina con el nombre de su página de Instagram @iamcamilacabellos, con el cual las personas podrían ver un poco de su trabajo y las habilidades que posee para darle un color distinto a las melenas femeninas.

Fue así que al tenerla en las manos decidió pegar el sticker en el espejo trasero de su auto, pero jamás se imaginó que las cosas no marcharían como las planeó.

En su cuenta de TikTok (que tiene el mismo nombre que su negocio), la joven chilena subió un clip a finales de 2022, en el que reveló que sí recibió un mensaje, pero no para agendar una cita con ella, más bien para insultarla.



En una captura de pantalla se ve cómo un hombre de mediana edad le escribió vía inbox con la siguiente oración :"Aprende a manejar animal".

La situación en lugar de incomodarla le provocó risas y después de compartir el material, logró volverse viral con millones de vistas .

Internet reaccionó con humor al video viral y el mensaje que recibió por su sticker en el auto

Los usuarios tuvieron una reacción similar e hicieron bromas al respecto, pues encontraron lo ocurrido divertido por su final inesperado.

"Yo al principio: 'Qué buena idea'. Yo al final: 'Mejor ya no'", "No me lo esperaba, yo tampoco me hubiera enojado", "Así empiezan las historias de amor para siempre jaja no es cierto", "¿Empezamos fuerte con el emprendimiento verdad amiga?", "Me encanta que tuvo la decisión de mandarte el mensaje, no cualquiera" o "Lo mejor que encontré hoy, no vi venir ese final", fue la manera en que contestaron.



En la sección de comentarios Camila Rojas no especificó si después de lo que vivió quitó o dejó el sticker, pese a que muchas personas se lo preguntaron.