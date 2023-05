Hombre es captado haciendo ejercicio bajo una fuerte tormenta: video impacta en TikTok

Hombre hace ejercicio en la lluvia como todo un profesional: video de TikTok lo hace viral

Quien también logró compartir una escena un tanto única fue el usuario Andrés Ramírez (@_ar_abogados), pues el pasado 20 de mayo mientras se encontraba en su hogar vio a un hombre actuando de manera singular.

Resulta que el joven se encontraba descansando dentro de su casa en un día bastante lluvioso, pero al asomarse por la ventana se dio cuenta que uno de sus vecinos estaba ejercitándose en su azotea.

Esto lo sorprendió porque la tormenta era demasiado fuerte, ya que caían rayos cerca de manera constante y había granizo. Por ello, comenzó a grabar al hombre haciendo una serie de ejercicios para tener un abdomen fuerte.

Aunque se pensaría que aquella persona estaba usando ropa deportiva, resultó todo lo contrario, debido a que únicamente portaba un pantalón y tenis, omitiendo su playera.



Para hacer más divertido lo que vio, el tiktoker optó por acompañar su clip con un diálogo de la famosa cinta 'Forrest Gump', específicamente cuando el teniente Dan reta a Dios para que intentara hundir el barco camaronero donde estaba él y el protagonista, lo cual no logró.

Dicho tiktok no tardó en viralizarse en la red social de vídeos cortos y en Twitter, donde fue replicado con éxito. Además, en la sección de comentarios las personas comenzaron a llamar al hombre que se ejercitó de una manera especial.

"El Rocky mexicano sí existe OMG", "Con ese entrenamiento hasta se convierte en dios del trueno", "Mi compa el menos esquizofrénico con la música de 'Eye Of The Tiger' en la noche", "De hoy en adelante será conocido como el 'Rocky mexicano'", "El impulso de entrenar en lugares hostiles", "¿Estaba entrenando para parar rayos?", "El verdedero 'No me importa si me muero'" o "Está arreglando cuentas con Dios, como el teniente Dan", fue como reaccionaron.



Incluso se plantearon diversas teorías sobre el comportamiento del hombre, como que acababa de pasar por un rompimiento amoroso, se estaba preparando para una carrera o una pelea callejera.

A pesar de que se le pidió al autor del video hablar sobre si en los últimos días ha visto de nuevo a aquel 'Rocky mexicano' seguir entrenando en su azotea, por el momento no ha contestado.



Solo será cuestión de tiempo para saber si el tiktoker se encontrará de nuevo con este hombre, el cual demostró que el clima no le impide ponerse en forma.

¿Qué piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

