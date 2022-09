Hombre sin hogar conquista TikTok por su cuerpo musculoso: da consejos fit a los internautas

Gracias a TikTok se han podido conocer historias que logran conmover a los internautas, como la de la abuelita que fue abandonada por sus 16 hijos.

Otra que también tomó fuerza en los últimos días, fue la de una persona sin hogar que se volvió famosa por tener un cuerpo marcado y tener excepcionales habilidades físicas.

Hombre en situación de calle se hace viral en TikTok por su cuerpo

En la cuenta de TikTok @.fercho_, se hizo viral un video de un hombre vistiendo un par de bermudas sucias y listo para realizar algunos ejercicios como lagartijas, pararse de cabeza y acrobacias que requieren un gran equilibrio.

Según el dueño del perfil, decidió ayudar a Rambo a grabar sus asombrosas rutinas porque se lo pidió de manera amable, ya que quien lo hacía antes dejó de hacerlo.

Los brazos y vientre tonificado del hombre fueron lo que causó más impacto entre los usuarios de la plataforma, donde sus videos suman millones de vistas, likes y comentarios.

"Esa no es cualquier rutina de ejercicio ese tipo está muy bien entrenado", "Ese tipo es un diamante, que solo falta pulirlo y darle atención para sacarlo de esa situación", "Yo matándome en el gym y él haciendo ejercicio en la calle con tremendo 'six pack'", "A pesar del estado en el que vive tiene un cuerpo que muchos desearían tener. Mis respetos para este hombre", es como se expresaron algunos internautas en la red.



Pronto, muchos comenzaron a tener curiosidad por su nombre y cómo llegó a vivir en la calle, ya que los usuarios creen que Rambo antes tenía una vida normal, y por ello tiene tanto cuidado en su físico.

Rambo explicó cómo se mantiene en forma y gana musculatura

La buena respuesta del público sobre sus videos realizando ejercicio en la calle fue tal, que el usuario de TikToka terminó por revelar que el hombre es conocido como Rambo y tiene un secreto para estar en forma: la alimentación.

"Una de las cosas más importantes creo que son las proteínas, le dan energía al cuerpo. Regeneran el tejido muscular. Si eso no se regenera vas a tener graves problemas durante muchos días y no vas a poder continuar aunque quieras hacerlo", fue lo que compartió Rambo en uno de sus materiales.



Al ver que sus clips suman hasta el momento más de 60 millones de vistas, el tiktoker mandó un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que recibe en la sección de comentarios.

"Un saludo a todas las personas que me ven, estoy impresionado y contento. No sé cómo explicarlo, pero gracias porque hay comentarios muy bonitos. Me dan ganas de seguir adelante y mejorar, nunca pensé en hacerme famoso o marcar mi cuerpo, solo quería estar muy saludable y eso me llevó a hacer ejercicios".