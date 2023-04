¿Recuerdas el video viral "Yo te amo, Elizabeth"? TikToker revela historia real de qué pasó

En Internet existen diversos videos que se volvieron virales años atrás y se incrustaron en cultura pop de México, como el del 'niño ruso bailarín' o 'El Fua', personajes que incluso se volvieron memes.

Joven cuenta enTikTok la historia detrás del video "Yo te amo, Elizabeth": se hace viral

Otro caso popular en Internet fue aquel conocido como "Yo te amo, Elizabeth", donde una mujer es arrestada e ingresada a la parte trasera de una patrulla mientras dice la siguiente declaración:

"¿Estás mirando Elizabeth verdad? gracias por eso Dios te bendiga. Yo te amo, te amo Elizabeth te amo pero no se vale lo que me has hecho, ¡Te amo Elizabeth!".



Al final del video se agregaron créditos como si se tratara de una película acompañado de la canción 'Todo se derrumbó' de Emmanuel.

Éste hizo reír a millones de personas tanto de México como en otros países de habla hispana. Hasta ahora, continúa siendo recordado por ser real y no un montaje planeado.

Al salir a la luz nunca se dieron a conocer detalles sobre por qué la protagonista fue llevada por la policía, pero resulta que una tiktoker llamada @lesliana._ fue quien lo dio a conocer el 17 de abril, resolviendo así una de las grandes dudas de las redes sociales.

De acuerdo a su relato la historia ocurrió el 19 de agosto de 2017 en Coahuila, México ,y comenzó con Estela y Elizabeth, dos personas que eran pareja.

Explicó que en esa relación quien se dedicaba a trabajar era Estela y un día al regresar en estado de ebriedad a su casa, había encontrado a Elizabeth con un hombre que supuestamente era su amigo.

De hecho, hizo hincapie en que habían dos versiones de lo que había pasado, una es que Elizabeth estaba platicando con él y la otra, que Estela los había encontrado teniendo relaciones sexuales.

Luego, la tiktoker reveló que Estela tuvo un arranque de celos y amenazó con suicidarse, lo cual provocó una pelea tan intensa que los vecinos intervinieron llamando a las autoridades, quienes la trasladaron a estación de policía donde obtuvo una falta administrativa por alterar el órden público.

También añadió que la "leyenda no quedó ahí", debido a que Elizabeth asistió a dicho lugar para ser arrestada y así poder estar con ella, lo cual no pasó, pues al final Estela fue liberada.

Actualmente las mujeres ya no están juntas, pero esto no impidió que todo Internet quedará encantado por al fin conocer la verdad y le dieron gracias a la tiktoker por narrar lo ocurrido.

"¡Tuvieron que pasar 6 largos años para poder enterarme de este tremendo chisme, gracias!", "En efecto es cine", "Esto demuestra que el chisme no tiene fecha de vencimiento, me encantó", "Gracias por el chisme. Siempre quise saber el contexto de esta joyita de Internet", "Valió la pena la espera de 6 años para saber el chisme completo. Narración 10/10", "Excelente contexto jaja . Yo quería saber la historia" o "Por din puedo morir en paz ahora que se todo sobre este chisme".



Incluso algunos usuarios invitaron a que Estela se hiciera presente en TikTok y contara su propia versión para complementar la historia.

