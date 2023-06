Mamá despierta de cirugía en la muñeca y sus hijas le hacen broma con una manita de juguete

Seguramente, quienes hayan pasado por alguna cirugía sabrán que al despertar aún puede tomarte algunos minutos el comprender correctamente lo que está pasando a tu alrededor, lo cual te hace la persona perfecta para jugarle una broma y así fue como pensaron las hermanas 'Culppeper' al hacerle creer algo muy divertido a su mamá tras operarse la muñeca.

En video, hermanas le hacen broma a su mamá tras despertar de una cirugía: video explota en TikTok

En la cuenta de TikTok de Kendyl Culppeper (@kendyl.culpepper), ella y su hermana subieron el video en el que, su mamá despierta de dicho procedimiento y proceden a hacer su travesura.

Una de las chicas se le acerca a la cama de hospital, con la señora aún intentando despertar bien de la anestesia, le pregunta si le dijeron lo que había pasado. La mamá niega con la cabeza y su hija se dispone a decirle lo siguiente: "Tu mano está bien, porque ellos te dieron la mía". Acto seguido, la chica muestra una mano de juguete en el lugar de su mano izquierda.

La madre se le queda mirando a la pequeña mano de plástico estupefacta, mientras su hija le dice que todo está bien: "Aún puedo leer mi Biblia, aún puedo ser porrista, está bien, y no soy zurda, así que puedo escribir".

La recién operada mira a su hija extrañada y a la pequeña mano como cuestionándose, luego se mira su propia mano izquierda vendada: "Lo siento", alcanza a decir aún confundida.

Kendyl le dice a su mamá: "Esa de hecho es su mano izquierda, podría ser un poco extraño".

La chica con la mano de juguete dice que será probablemente un poco diferente el tamaño de los anillos que usará y esperando que disfrutara su nueva mano.

La mamá continúa confundida, pero entristece e intenta decir unas palabras: "Lo siento. Oh, es tan pequeña", alcanza a decir, mientras su hija continúa diciendo que todo está bien.

Las chicas intentan aguantar la risa sin éxito durante todo el video y la madre está cada vez más confundida, pues no sabe lo que está pasando.

La hermana de Kendyl decide cubrirse el rostro para que su mamá no vea que está llorando por la risa, pero ésta trata de tomarle la pequeña mano de plástico.

Las jóvenes continúan con la farsa y cuando su mamá comienza a sentirse mal y decir "lo siento" de nuevo, le pasan la manita de juguete por su cabeza para confortarla, riendo aún más, aunque ella entre miedo, asombro y tristeza dice: "Noooo, lo siento".

La escena cambia cuando ya van en el auto rumbo a casa, la mamá está muerta de risa y sostiene la manita de plástico con su mano derecha, dejando ver que también para ella fue divertida esa broma que salió tan bien.

La originalidad de estas chicas y el mantener por varios minutos la broma, les valió que su video se hiciera viral en tan solo un día, contando ya con más de 1 millón 100 mil visualizaciones, misma cantidad de likes y más de 17 mil comentarios.

"Brutal", "Morí jajajaja", "Se pasaron", "La carita de la mami del nene consentido", "Ustedes son la razón de que ya no dejen que miembros de la familia entren a la sala de recuperación. Es el mejor video del mundo", "Como enfermera de recuperación hubiera muerto de risa si hubiera pasado por ahí", "Su cara cuando le mostraron por primera vez la manita... Lloré", "Moría de risa cada vez que la tocabas con la manita", "Lo hizo 100 veces más divertido el que ella no estuviera en sus 5 sentidos", "La mirada de horror en su rostro lol y luego cuando dice: Lo siento", "Esto debe ser lo más cruel y también lo más hilarante que he visto en la vida", escribieron quienes vieron el video.



No cabe duda que el humor y más si involucra a la familia, nos conecta de maneras inesperadas, pues la risa es el alimento del alma.