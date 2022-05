Perico conquistó TikTok al jugarle una broma a Testigos de Jehová: te contamos

Las mascotas también son estrellas en sus propios videos de TikTok, particularmente cuando realizan una acción fuera de lo común que le provoca una risa de los internautas.

En este artículo te contaremos sobre el periquito parlanchín que le jugó una broma a los Testigos de Jehová “sin querer queriendo” (como diría Chespirito en su papel del Chavo del 8).

Tiktoker relató cómo su perico hizo mal uso de su capacidad para hablar

El usuario ‘Joshua el Mexi’ subió un breve video en el que relató cómo su mascota, un loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix), logró engañar a un grupo de Testigos de Jehová haciéndolos creer que alguien les abriría la puerta.

Resulta que esta especie de ave se caracteriza por su habilidad para imitar diversos sonidos, incluyendo la voz humana, por eso son capaces de pronunciar frases cortas.

En este caso en particular, el animal aprendió a decir ‘Ahí voy’ debido a que casualmente su jaula está situada a un lado de la entrada de su casa, así que se familiarizó con esa frase ya que su dueño la suele decir cada vez que tocan a la puerta.

Curiosamente, el loro cabeza amarilla fue tan inteligente como para relacionar dicha oración con los golpes en su entrada; por lo que, sin presencia ni indicación de su dueño, él mismo se toma la libertad de decir ‘Ahí voy’ cuando la oportunidad se le presenta.

Perico engaña a Testigos de Jehová haciéndoles creer que alguien abrirá a la puerta

Fue así como un día un grupo de Testigos de Jehová acudió hasta el hogar del loro cabeza amarilla mientras su dueño se encontraba fuera.

Al escuchar los golpes a la puerta el ave pronunció ‘Ahí voy’ con un tono tan convincente que hasta las personas creyeron que se trataba de un humano, sin embargo, nadie les abrió la puerta y esperaron en la calle alrededor de media hora hasta que el hombre regresó a su casa.

Y es que cada vez que volvían a tocar a la puerta el loro seguía repitiendo ‘Ahí voy’, lo que convenció al grupo a quedarse ahí convencidos de que había alguien en el interior, cuando en realidad sólo estaba la ave en el lugar.



Al final todo quedó en una divertida anécdota que hizo reír a más de una persona, puesto que fue una casualidad que no le faltó el respeto a nadie:

“Los Testigos de Jehová seguramente se asustaron cuando les dijiste que no había nadie en la casa”, “Soy Testigo de Jehová y la verdad esa sería una gran experiencia para recordar”, “Esto me recuerda a mi loro, él decía: “mamá tocan”. Pero no logró engañar a nadie” o “Ya lo vi 50 veces y no puedo dejar de reír, sí suena como una persona real”.