Mujer revela que confunden a su esposo con su hijo por su "cara de bebé": no creerás la edad que tiene

Video La verdadera edad de este hombre nos tiene en shock: no usa filtros para verse así de joven

Existen personas que gracias a su genética suelen verse más jóvenes que su edad real y de hecho, esto se volvió una pesadilla para una mujer llamada Abigail Whitlock, pues en Internet aseguraron que mantenía una relación con un menor de edad cuando no era así.

Confunden a esposo de mujer con su hijo por apariencia juvenil

Todo comenzó cuando el 14 de febrero la originaria de Utah, Estados Unidos, realizó un TikTok que se volvió viral con más de 8 millones vistas donde pidió a los usuarios que adivinaran quién era el padre de sus gemelos.

Después de ver las respuestas incorrectas, Abigail decidió aclarar cuál de todos los hombres que aparecieron en su material era su esposo y padre de los niños, pero al mostrarlo los internautas quedaron impactados, debido a que su apariencia era la de un "niño de secundaria".

"¿Cómo? si parece tener 12 años WTF", "Si parece el hermano mayor de los bebés, no me lo creo", "Quedé, nunca pensé que fuera el que se veía más joven", "¿Qué? es imposible", "Definitivamente pensé que era tu hermano menor", "Tremendo Plot Twist", "Detente, estoy segura que tu esposo bebió de la fuente de la juventud", "Mi mente se fracturó al saber la verdad", "Pensé que era un familiar tuyo, no tu esposo" y "Quedé en shock verdaderamente", es lo que opinaron.



La joven añadió que su esposo llamado Stuart a pesar de tener una "cara de bebé" tiene 27 años al igual que ella y de hecho, recibió críticas, pues algunos internautas expresaron que ella se veía "más vieja" y que parecía ser una relación entre una maestra y un estudiante de secundaria.

"Eso ha ido muy lejos, necesito que sean reales conmigo ahora mismo, aparentemente piensan que mi esposo se ve muy joven, sé que esto herirá mis sentimientos, pero ¿cuántos años creen que tengo?. Si la gente piensa que estoy caminando con un niño que en realidad es mi esposo, solo el divorcio es la única opción", mencionó con sarcasmo.

Internautas llaman a la joven "vieja", pero fue defendida

Otros no tardaron en defenderla externando que ella no parecía una mujer extremadamente mayor y halagaron su belleza, pues al final del día ella no tenía la culpa de que su marido luciera como si estuviera en la pubertad.

"Tú NO pareces vieja, él solo parece un adolescente", "Ambos se ven como de veinte, él sólo tiene cara de bebé", "Chica. Eres preciosa. Te ves de 24 y sorprendente", "No pareces tan mayor. Pareces tener entre 20-24", "¡Pareces de edad normal como 26-27, no le hagas caso a los demás", "Pareces de mi edad y tengo 27 pero tu marido parece que todavía está en la escuela", "Mucha gente dice que parece que tienes 20 años... yo creo que tienes 18. Todavía se ve 12", o "Te ves como 22-25, no entiendo por qué tanto alboroto", resultaron ser algunos.



Poco después, Abigail mencionó que de hecho en el pasado una persona de un supermercado le comentó que su esposo en realidad parecía su hijo, por lo cual entendió las reacciones de sus seguidores.



¿Qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.