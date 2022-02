¿Quiénes son más románticos, los coreanos o los latinos? Influencer resolvió ésta y otras dudas

También conocida en Internet como “La coreana más mexicana”, Sujin Kim se enamoró de Latinoamérica desde su etapa universitaria.

En uno de sus videos contó que tras graduarse sufrió del síndrome del 'burnout' (agotamiento mental por estrés), por ende decidió viajar para mejorar su salud.

Fue así como visitó varios países del continente americano y ‘sin querer queriendo’ se enamoró de la cultura latina, aunque a veces no entienda algunas palabras del español.

¿Quién es la Chingu amiga, la divertida coreana de Tik Tok?

La ‘influencer’ tiene 31 años y vive en Monterrey, México, debido a que se abrió una fábrica KIA Motors en dicha ciudad y, en consecuencia, hubo una gran migración de coreanos.

Se convirtió en una celebridad de Tik Tok porque en su cuenta muestra cómo ha sobrellevado el choque cultural de vivir en la nación azteca.

Además, se dedica a la enseñanza de coreano, así que al conocer las dudas y fascinación de varios mexicanos por Corea del Sur, aprovecha sus redes para explicar un poco sobre las costumbres de su país.



Como dato, la Chingu amiga ha vivido en México desde hace cuatro años, pero no era su primera opción según contó a 'El Heraldo de México' (2022):

“Al principio intenté vivir en Brasil, aunque no pude porque había problemas políticos por el cambio de presidente. Las compañías no querían contratar extranjeros y yo quería estar ahí porque hablaba portugués, pero al final no me importaba tanto con que fuera un país en Latinoamérica yo quería estar ahí”.



Así es, Sujin Kim sabía hablar portugués y no español, pero estudió mucho para poder comunicarse en el idioma y así cumplir su sueño.

Respecto a sus estudios, en su país natal se graduó de Economía y en la nación azteca realizó una maestría en Relaciones Internacionales.

¿Quién es el novio oaxaqueño de Chingu amiga?

Una vez en México, Sunjin Kim no sólo se enamoró del país, igual de un chico proveniente de Oaxaca, llamado Rodrigo.

Eso sí, al inicio de su relación no lo mostraba en videos dado que no sabía cómo reaccionarían sus padres; resulta que algunos sectores conservadores de Corea del Sur no ven positivamente las relaciones interraciales.

Afortunadamente los papás de la Chingu amiga sí aceptaron su relación con un mexicano; aunque el desarrollo de dicho romance no fue fácil al inicio ya que la etapa de conquista se lleva de una forma muy diferente en cada país.

¿Quiénes son mejores novios, los latinos o los coreanos?

Ésta es una de las preguntas que más le hacen a la joven y, aun cuando su respuesta es evidente, explica las diferencias en los hombres.