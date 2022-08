Pareja escoge mesa de regalos para su boda y el novio pide solo cosas geeks: esto quería

Los obsequios son una tradición en casi cualquier boda y, para asegurar que los novios obtendrán algo que les gusta y necesitan, con regularidad contratan un servicio de "mesa de regalo" en alguna tienda departamental, la cual es una lista en la que pueden escoger lo que quieren recibir el día de su fiesta.

Los futuros esposos suelen pedir objetos tales como artículos para el hogar, electrodomésticos o decoraciones; no obstante, una pareja de mexicanos tomó una decisión que, sin saberlo, los haría famosos en Internet.

Pareja se hace viral en TikTok porque el novio escoge regalos geeks para su mesa de regalos

En un par de videos de TikTok, la cuenta @sodala_editorial, compartió el momento en que esta pareja buscaba los productos que querían para su mesa de regalo; sin embargo, se puede ver que no hicieron las típicas elecciones, ya que decidieron ir directo al área de juguetes y videojuegos por iniciativa del futuro esposo.



"Mi novio escogiendo la mesa de regalos para nuestra boda", es la frase con la que inicia el primer clip, en el que se puede ver a un joven revisando con atención las repisas, para luego comenzar a escanear diversos artículos, que iban desde un control de Xbox, figuras de Funko Pop, hasta cómics de Marvel; todo esto mientras su novia lo graba.

Usuarios de TikTok dividieron sus opiniones por la elección de obsequios

El video, que tenía como descripción "Me estoy casando con un niñote", alcanzó más de 300 mil vistas y más de 20 mil likes en la red social, donde muchos usuarios los felicitaron por la decisión, pues les pareció de lo más original.

"Ojalá se me hubiera ocurrido a mí, me encanta lo que hicieron", "No me río porque yo también lo haría", "Me encantó la idea, lo haría para mi boda sin problemas". "Felicidades por atreverse a escoger otras cosas, lo importante es que les gusten", o "Me gustaría intentarlo", son algunos comentarios destacados del video original.



Otros tantos no estuvieron de acuerdo, pues expresaron que era una boda, "no un cumpleaños" para agregar ese tipo regalos. Además, señalaron que fue una mala idea, ya que en un futuro podrían necesitar más otros artículos de utilidad para su hogar.



De hecho, el joven que aparece en el video también fue atacado por algunos internautas, quienes expresaron que no dejó participar a su prometida en la actividad y escogió solo cosas para él, pero la tiktoker se defendió en los comentarios.

"Yo agregué un juego de sartenes y el resto fueron cosas de skincare y maquillaje, pero eso no lo muestro", fue su respuesta ante la ola de acusaciones hacía su pareja.



Al final, ambos estuvieron de acuerdo con los objetos que conformaron su mesa de regalo y, en la misma cuenta, @sodala_editorial, se publicó un segundo video donde mostraron la lista completa, en la que también se pueden ver algunos snacks japoneses, videojuegos de Nintendo Switch y controles inalámbricos.