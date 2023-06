Hombres despiertan y descubren a inusuales intrusos robándoles: una mamá orangután con su bebé

Mamá orangután irrumpe cuarto de turistas en Indonesia: video de TikTok provoca pánico

Otros que vivieron una experiencia de terror fueron dos hombres que al parecer estaban teniendo unas vacaciones de ensueño en Indonesia.

Como muchos extranjeros decidieron rentar lo que al parecer era una pequeña casa y si bien todo marchaba a la perfección, un día despertaron con miedo al ver que en la puerta había un enorme orangután inspeccionando el cuarto.

"POV: Te despiertas en Indonesia y hay un orangután en tu casa", fue el texto que acompañó el clip.



Lo primero que hicieron fue tomar sus celulares para grabarlo y tratar de mantener la calma entre risas nerviosas, ya que el animal abrió logró entrar de alguna manera y revisó las pertenencias de ambos.

A pesar de que trataron de no acercarse y darle su espacio, se percataron de que el primate era una mamá, pues llevaba cargando un bebé.



Las cosas se pusieron extrañas cuando el animal adulto entró al baño, lavó sus manos con jabón y las enjuagó con agua que había en una cubeta con mucha calma en presencia de los hombres, pues al parecer ya estaba acostumbrada a interactuar con humanos.

Después, fuera de la casa rentada los turistas siguieron al orangután, el cual estaba tan sediento que terminó "robando" un par de refrescos de un refrigerador.

Como era de esperarse ellos no podían creer lo que estaban viendo, debido a que el primate resultó ser un experto en abrir las botellas únicamente con su boca.

"¡Está tomando Sprite!, ¡realmente está tomando Sprite", fue lo que comentó uno de ellos.



El clip posteado en la cuenta de TikTok @ash.bulla, fue visto por más de 34 millones de personas en tan solo 3 días e Internet quedó impactado con la escena, la cual no terminó en un ataque animal.

"Me muero si veo eso", "¿Saben qué es lo peor? se trata de un día normal en Indonesia", "Yo veo eso y me pongo a llorar para que no me haga nada", "Nuevo miedo desbloqueado", "¿Cómo se quedaron a grabar? yo hubiera salido corriendo y llorando de la habitación" "Lo más bizarro es que entró a lavarse las manos", "No sé si catalogar esto como buena o mala experiencia", es la manera en que se expresaron en los comentarios.



En un segundo video publicado poco después se puede ver al animal sentado en la entrada de la habitación trapenado con ayuda de un paño, lo cual fue otra escena difícil de creer.

¿Tú qué habrías hecho en el lugar de ellos? Dinos en los comentarios.

Pasa a ver: