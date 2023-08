Joven se cuela a fiesta de XV años con su mamá y lo presume en TikTok: "Ojalá nos den de comer"

TikTok está lleno de anécdotas inusuales y el usuario Gerardo González compartió la suya, la cual está relacionada con una fiesta de XV años , te explicamos.

El pasado 20 de julio el mexicano publicó un video donde confesó que al viajar en carretera con su mamá notaron que había fiesta de XV años cerca, por lo cual decidieron asistir para ver qué pasaba.

Si bien al principio se encontraba nervioso entraron al lugar donde se estaba celebrando como si realmente estuvieran invitados al festejo, aunque no era así.

En video, mamá e hijo se cuelan a fiesta de XV años y su aventura se viraliza en TikTok

Lo primero que hicieron fue buscar una mesa donde sentarse, debido a que deseaban averiguar si les podían dar de comer y al acercarse una mesera le pidieron dos platos, a lo cual ella llevó con gusto.

Por supuesto esto sorprendió a ambos y se mostraron felices, ya que tenían hambre. Además, también disfrutaron sin costo de bebidas alcohólicas preparadas y cerveza.



Sin esperarlo disfrutaron de un show musical, vieron a la quinceañera bailar al centro del escenario con su papá y hasta recibieron cada quien una rebanada de pastel.

Al salir del lugar los dos se mostraron felices porque no podían creer todo lo que vivieron en una fiesta a la cual no estuvieron invitados y el tiktoker, incluso mostró que su mamá se había llevado un plato más de comida de regreso a casa.

En menos de 48 horas el clip se hizo viral al ser reproducido más de 3 millones de veces, mientras que en la sección de comentarios hubieron diversas opiniones.

Primero estuvieron aquellos que admitieron lo mucho que les gustó verlos en la fiesta de XV años rodeados de desconocidos y además, la relación tan cercana que tiene el joven con su mamá.

"Cuando tú mamá es tu cómplice, ya lo tienes todo en la vida", "Qué padre pasar algo así con tu mamá", "No los invitaron, pero no les dijeron que no fueran, ustedes muy bien", "Me divertí con tan solo verlos en la fiesta", "Qué buena onda, llévenme de colada con ustedes por fa", "Aquí la definición de colados, qué buena aventura", "Qué bellas experiencias tienes con tu mamá, me encantan", o "Qué gran experiencia nunca lo vas a olvidar", es cómo reaccionaron.



A pesar de que algunos otros lo criticaron por hacer algo de "mal gusto" y no haber llevado un regalo para la festejada, diversos internautas explicaron que en las "fiestas de pueblo" es muy común que asistan personas desconocidas.

"Tenía un amigo que mínimo una vez al mes pasaba por mi con un regalo e íbamos a alguna fiesta a comer sin conocer a nadie, casi siempre eran XV años", "Lo bello de las fiestas de rancho", "Yo me colé infinidad de veces a fiestas de rancho jajaja y hasta tocaba comida y un escenario con banda o grupo norteño", "En mi pueblo le llamamos, 'los colados' y eso ya está considerado en el menú de pueblo", "En las fiestas de pueblo cabemos todos" y "Así es acá en mi rancho la gente entra a las fiestas sin ser invitada y nadie se agüita".



Por el momento se desconoce si la quinceañera ya vio el video de las personas que se colaron a su fiesta y qué piensa al respecto.

