Abuelito se rehúsa a bañarse porque tiene frío y hace berrinche: su esposa lo encierra para que lo haga

Los abuelitos con facilidad pueden provocar risas al decir o hacer algo que resulta muy divertido, lo cual terminó sucediendo en el siguiente caso.

Abuelito se niega a tomar un baño y protagoniza berrinche: video se hace viral en TikTok

La cuenta de TikTok del usuario @donrubenson se volvió conocida en la red social después de que publicara el pasado 28 de agosto un video titulado "No me quiero bañar asi cochino me voy a quedar", donde se ve a dos personas mayores aparentemente "peleando", pero al acercarse la cámara, se revela que una mujer trataba de que su marido se diera un baño, pero él no quería hacerlo.

Mediante empujones la señora trató de meter a su esposo al baño para que limpiara su cuerpo, pero éste se resistió en todo momento haciendo un berrinche que inmediatamente hizo que el camarógrafo comenzara a reír sin parar.

"Ya déjame, déjame, yo no me quiero bañar, déjame así".



De acuerdo a las palabras del hombre mayor, se rehusaba a abrir la regadera debido a que tenía mucho frío y a pesar de que su mujer trató de quitárle los pantalones, él se hizo a un lado en todas las ocasiones.



Con la esperanza de que cambiara de opinión, la abuelita terminó encerrando a su esposo en el baño y en repetidas ocasiones le dijo que quitaría el seguro si se aseaba.

Para sorpresa de todos el señor pudo abrir la cerradura después de varios intentos y se mostró molesto porque su esposa lo tomó de las manos para intentar de nueva cuenta meterlo en el baño.

"Báñate tú, yo no quiero. Suéltame. ¿Qué necedad de veras?", fueron algunas de las frases que repitió.



En un último intento por lograr su cometido la señora le prometió que le daría 100 pesos, (alrededor de 6 dólares) si se bañaba, pero él siguió firme en su decisión.

El video que fue dividido en tres partes obtuvo casi 10 millones de vistas en tan solo tres días y en los comentarios, los usuarios quedaron encantados con el "abuelito berrinchudo".

"La abuelita lo encerró jaja estos pleitos de abuelitos siempre me dan risa y ternura", "Abuelito yo estoy de su lado no se bañe", "Así seré cuando sea viejita", "Es para ahorrar agua, que necedad jaja", "Estoy muerta de risa", "No me esperaba que lo encerrara, lástima que ni así pudo", "Qué chulada de video", "Ver peleas de viejitos me da mil años más de vida jaja son un amor", "Si no me voy a pelear así con mi esposo entonces no quiero nada" y "Me recordó a mi abuelito", es como reaccionaron.



